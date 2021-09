L’oceanògrafa de la badia

A Sant Josep s’hi acaba d’inaugurar l’auditori de Caló de s’Oli, un equipament que pretén convertir-se en un referent cultural de l’illa i que, durant tot el mes d’agost, ha acollit el Festival Badia de Portmany amb tot un seguit de concerts amb el mar i els vermells de la posta de sol eivissenca fent de teló de fons. Les actuacions, organitzades per l’Associació Salvem Sa Badia de Portmany, han estat una mena d’excusa per poder seguir fent pedagogia sobre l’estat en què es troba aquest punt del litoral de l’illa. Els organitzadors aprofitaven la mitja part de cada concert per explicar què pot passar si no es fa res per revertir la situació d’aquest indret.

Qui s’encarrega de coordinar aquest incís educatiu és Marta Fernández, oceanògrafa de l’associació. «Fa molts anys que em dedic a la divulgació científica i em fa molt feliç poder aportar el meu petit granet de sorra per mirar de canviar el que està passant amb la badia de Sant Antoni», explica Fernández, que des de fa prop d’un any, viu a bord del ‘Noctiluca’, el seu veler. L’embarcació, de color blau, crida molt l’atenció de navegants i persones que passegen per la badia tant pel color com per la personalitat que desprèn. I és que després de prop de tres anys de reparacions fora de l’aigua, ara el company de vida de Fernández, torna a estar al mar, el seu lloc.

«La història del ‘Noctiluca’ és molt polida. El vaig heretar d’una amiga que, tan bon punt va ser mare, va necessitar cercar una vida més estable i començar a viure a terra ferma i lluny de les aventures del mar», comenta abans de continuar: «En aquell moment, el veler no es trobava en les millors condicions però, per sort, en lloc d’enviar-lo a l’abocador, va decidir regalar-me’l perquè sabia que jo el cuidaria com a bona pirata que som».

L’any 2018 Fernández va navegar des de Mallorca fins a Ibiza per treure el ‘Noctiluca’ de l’aigua, reparar-lo i poder-lo tornar a botar al mar. Aquest hivern, per fi, va arribar el moment i la badia de Sant Antoni va ser l’indret escollit per donar-li una segona oportunitat a aquesta embarcació tan especial. Des d’aleshores, l’oceanògrafa treballa en diversos projectes educatius i d’investigació com la ‘Setmana del Mar’, entre d’altres. Durant aquest passat mes d’agost, s’ha encarregat de rebre a l’exposició fotogràfica que el Certamen Audiovisual per a la Conservació de la Mar Balear MARE ha organitzat a l’interior de l’auditori de Caló de s’Oli, a tot un seguit de boixos de diferents escoletes de l’illa que, gràcies a la informació proporcionada per Fernández, han pogut entendre, una mica millor, com és el fons marí de l’illa on viuen i per què és tan important preservar-lo.

«Diuen que els boixos aprenen jugant, però jo crec que, en realitat, aprenen perquè juguen. Al menys així és com jo he enfocat les xerrades amb ells, jugant en tot moment i mirant de formar part del seu món de fantasia», explica. A tots els infants que entren a l’exposició, els entrega un petit tríptic amb informació sobre l’exposició i la badia, però Fernández transforma aquest paper en un mapa del tresor. «Pot semblar una bambada, però els al·lots canvien la cara quan els dic que aquell paper serveix per trobar el tresor més important de la nostra illa que és la posidònia, per exemple», comenta. Durant l’estada de les escoletes al nou equipament de Sant Josep, els petits observen totes les fotografies que hi ha als plafons mentre Fernández explica una història sobre cada una d’elles per no perdre, en cap moment, l’atenció dels seus mariners. A més, també veuen la posidònia en viu, en un petit aquari, i, finalment, es banyen a la badia per posar en pràctica tot allò que han après. «Aquests boixos són el futur de la societat, cal conscienciar-los amb activitats com aquesta. Només així entendran que ells també formen part de la biodiversitat que ens envolta», comenta la capitana del ‘Noctiluca’, un vaixell carregat d’històries, aventures, travesses i ara, també, mariners portmanyins.