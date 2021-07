Una incombustible escriptora madrilenya

Almudena Grandes (Madrid, 1960) es va donar a conèixer el 1989 amb ‘Las edades de Lulú’, XI Premi La Sonrisa Vertical. Des d’aleshores l’aplaudiment dels lectors i de la crítica no ha deixat d’acompanyar-la.

Les seves novel·les ‘Te llamas viernes’, ‘Malena es un nombre de tango’, ‘Atlas de geografia humana’, ‘Los aires difíciles’, Castillos de cartón, ‘El corazón helado i ‘Los besos al pan’, juntament amb els volums de contes ‘Modelos de mujer’ i ‘Estaciones de paso’, l’han convertit en un dels noms més consolidats i de major projecció internacional de la literatura espanyola contemporània.

Diverses de les seues obres s‘han portat al el cinema, i han merescut, entre altres, el Premi de la Fundació Lara, el Premi dels Llibreters de Madrid i el dels de Sevilla, el Rapallo Carige i el Prix Méditerranée. L’any 2010 va publicar ‘Inés y la alegría’ (Premi de la Crítica de Madrid, el Premi Iberoamericà de Novel·la Elena Poniatowska i el Premi Sor Juana Inés de la Creu), primer títol de la sèrie ‘Episodios de una guerra interminable’, a la qual van seguir ‘El lector de Jules Verne’ (2012), ‘Las tres bodas de Manolita’ (2014), ‘Los pacientes del doctor García (2017; Premi Nacional de Narrativa) i ‘La madre de Frankenstein (2020).

Aquest últim títol, el més recent de la seua bibliografia, explica en un apassionant relat la vida d’una dona i un home que van optar per resistir plegats en els temps més difícils. Es tracta, sense cap mena de dubte, segons la crítca, de la novel·la més intensa i emotiva de la sèrie de ‘Episodios de una Guerra Interminable’.

Almudena Grandes, des de petita va voler ser escriptora, però per voluntat de la seua mare -que desitjava que es dediquàs a una «carrera d’al·lotes»- ingressaria a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat Complutense de Madrid, tot i que, segons confessió de l’autora, hauria preferit estudiar llatí.

L’escriptora és columnista habitual del diari El País i tertuliana a diversos programes de la cadena SER. Grandes sempre s’ha distingit d’altres figures públiques del món de la literatura espanyola per les seues posicions polítiques d’esquerra. Fins i tot va arribar a mostrar el seu suport a Esquerra Unida de forma pública en diverses ocasiones i va arribar a afirmar, durant les eleccions de l’any 2015, que, en aquell moment, no tenia clar el seu vot perquè cap partit polític d’esquerra defensava una postura ideològica on ella se sentís del tot còmoda.