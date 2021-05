Un homenatge a la trajectòria de Torrent

La Biblioteca Municipal de Can Ventosa dedica el mes de maig a l’escriptor Ferran Torrent Llorca (València, 1951), amb motiu del 70è aniversari del seu naixement.

Torrent Llorca compagina les tasques d'escriptor i periodista. Va escriure la seua primera novel·la, ‘La gola del llop’ (1983) en col·laboració amb Josep Lluís Seguí. L'any següent va publicar ‘No emprenyeu el comissari’, que va marcar l'inici del seu èxit com a autor de novel·la negra. Actualment aquesta obra continua sent una lectura recomanada als instituts. Els seus personatges centrals apareixeran novament en les següents novel·les, ‘Penja els guants, Butxana’ (1985), ‘Un negre amb un saxo’ (1987), premi dels lectors d'El Temps del 1988, ‘Cavall i rei’ (1989) i ‘L'any de l'embotit’ (1992).

L'any 1994 va sortir publicada l'autobiografia novel·lada ‘Gràcies per la propina’, premi Sant Jordi de novel·la del mateix any. Va continuar la seua producció amb títols com ara ‘La mirada del tafur ‘(1997), ‘Semental, estimat Butxana’ (1997), escrita juntament amb Xavier Moret, ‘L'illa de l'holandès’ (1998), ‘Cambres d'acer inoxidable’ (2000) i ‘La vida en l'abisme’ (2004), que es va publicar simultàniament en català i en castellà, i va quedar finalista del premi Planeta.

Torrent té un estil personal, un llenguatge directe i incisiu, i unes dosis d'humor que donen coherència als argots del gènere. Ha participat també en la redacció de guions per a ràdio, televisió i cinema. En la seua tasca a la premsa escrita col·labora amb articles i cròniques per a la premsa escrita, com El País, El Periódico i, El Punt Avui, i participa esporàdicament en debats en diverses televisions públiques. Des de fa anys col·labora a l’emissora de ràdio Rac1 i és un apassionat de les Pitiüses on, fa una dècada, va inaugurar Sant Jordi a Formentera.