Un referent del feminisme andalús del XIX

Margarita Pérez de Celis va ser una editora de premsa, escriptora d’El Pensil, feminista, mestra, brodadora, costurera, cordonera, cigarrera i, fins i tot, va pertànyer al moviment obrer d’Espanya.

Es tracta d’una de les grans representants de la rebel·lia andalusa. El seu pare era un comerciant i la seua mare era estrangera, un fet força habitual en aquella época.

Sempre se l’ha vinculat a María Josefa Zapata, amb la qual compartia aficions literàries, empreses periodístiques i vida en comú.

Juntes van editar tot un seguit de llibres i van treballar de brodadores i cosidores per a les socialistes franceses residents a Cadis.

Les dues van ser exemple de la sortida de la dona del que es coneixia com a tancament domèstic i van desenvolupar una vida activa política i intel·lectual.

Fidels al seu pensament d’independència de la dona van romandre solteres i mai es van casar.

També se sap que, en èpoques d’estretor econòmica, van haver de compartir habitatge amb altres dones, les quals també es dedicaven a la costura.

L’any 1878, Pérez de Celis vivia en una casa de veïns en un dels barris més importants de Cadis i va treballar també de cordonera i cigarrera, fins a la seva mort el 30 de novembre de 1882 per una congestió cerebral.

Pérez de Celis és considerada una de les pioneres dels primers nuclis feministes gaditans i les escasses referències biogràfiques que es recullen sobre ella mostren la doble marginació que va patir com a dona i com a escriptora, ja que no va conèixer l’èxit literari en el seu temps.

Pel que fa a la seua vida periodística, val la pena posar en valor que, a mitjans del segle XIX, a Espanya van néixer una sèrie d’escriptores que necessitaven reconeixement literari, consolidant el mercat publicitari dirigit a dones. En els seus escrits, De Celis i les seues companyes, mostrarien els seus interessos, expressant els anhels sense complir i els sentiments femenins. A més, van trencar amb la submissió de l’època.