Amb només 22 anys, Marc Riera va prendre una de les decisions més importants de la seua vida. Marxar de casa els pares per iniciar una nova vida lluny de la que, fins aleshores, havia estat la seua zona de confort.

El que Riera no sabia és que, poc després d'haver fet aquest pas, rebria una trucada que li canviaria la vida. Una trucada que faria que totes les decisions que hagués pres fins aquell moment, semblessin insignificants.

A l'altre costat del telèfon hi havia Azrael, una banda de heavy granadina que el jove sempre havia admirat.

El grup va explicar a Riera que el vocalista havia pres la decisió de deixar el projecte i, evidentment, necessitaven un nou cantant.

Riera, que encara no es podia creure que estigués parlant per telèfon amb una de les seues bandes preferides, va emmudir en el moment en què li van proposar convertir-se en el nou vocalista de la formació.

«No m'ho podia creure, va ser un dels moments més importants de la meua vida. Vaig dir que sí sense pensar-m'ho i, el més fort, és que no feia ni dues setmanes que havia estat amb ells a Múrcia», explica el jove de Vila.

I es que pocs dies abans de fer aquesta trucada, Azrael va convidar Riera al festival Leyendas del Rock, que en aquell moment se celebrava a San Javier, Múrcia.

«Durant les proves de so, vaig veure que el cantant tenia dificultats per poder arribar on havia d'arribar i em van oferir donar un cop de mà durant l'assaig. Vaig notar que els hi havia agradat, però mai m'hagués imaginat que, en acabar aquell mateix festival, el cantant decidiria plegar i encara menys que jo seria l'escollit per substituir-lo», explica Riera.

10 anys després, aquest jove eivissenc continua posant veu a tots els temes de la banda i, per celebrar-ho, Azrael aterrarà a Eivissa aquest dissabte per oferir un concert commemoratiu a Can Rock.

«Serà una nit molt especial, tocarem en petit format i rodejats d'amics i familiars. Oferirem un repertori extens», comenta el jove.

Serà la tercera vegada que la banda actuarà a l'illa. Ja ho va fer anys enrere en un Sant Pepe Rock i, abans, en el ja extingit Ibiza Heavy Metal Fest.

Aquest darrer festival, que organitzava el mateix Riera, va convidar la banda granadina l'any 2009 i, juntament amb La Perra Parda, van protagonitzar el cartell d'aquella edició.

«Pot semblar una tonteria però vaig contractar Azrael per venir a tocar al festival sense saber que, quan arribàs aquella data, qui estaria a l'escenari cantant amb el grup seria jo mateix», explica emocionat el músic.

D'aquesta manera, Riera va tenir la sort de poder debutar amb el conjunt granadí a casa, entre amics i en el seu propi festival. És per aquest motiu que, una dècada després, Azrael ha decidit tornar al mateix lloc on va començar l'aventura amb el músic.

«Normalment em toca a mi desplaçar-me. Ara els hi toca a ells venir cap aquí», bromeja Riera, que tot i fer 10 anys que té un peu entre l'illa i la península, ha mantingut la seua residència a Eivissa.

«Quan treballes amb grans professionals, et pots permetre luxes com aquest. No necessitam assajar constantment i, reunint-nos hores abans d'un concert, en tenim prou per garantir un bon espectacle», comenta Riera, que compagina la seua vida com a cantant professional amb la de professor de música a Cas Musicaires.

«La veritat és que he tengut molta sort. Fa cinc anys que puc dir orgullós que visc íntegrament de la música i això em fa molt feliç. A més, treballar a Cas Musicaires és meravellós. Som una família i mai m'han posat cap impediment. Tenc molta llibertat i ens organitzam de manera que els alumnes notin el mínim possible les meues absències», explica el cantant, que abans de decidir que volia viure de la música, treballava com agent comercial d'una empresa local de pintures.

«La veritat és que m'encantava aquella feina i estava molt ben pagada, però arriba un moment en la vida en què t'has de valorar i posar-te a prova. Si tanta gent havia confiat en mi era per alguna cosa. Necessitava comprovar que era veritat tot allò que sempre m'havien dit i, supòs que ho era, perquè ja fa mitja dècada que visc de la música», comenta orgullós Riera.

Pocs mesos després d'haver-se involucrat en el projecte d'Azrael, el músic, que encara s'estava acostumants als canvis, va emprendre una gira per Amèrica i Sud-amèrica amb què va viure els millors anys de la banda.

«De sobte em sentia com una estrella, compartia cartells de festivals amb els grups que sempre havia admirat. Van ser uns anys increïbles», afirma.

Tot i així, Riera reconeix que, en aquests 10 anys, ha vist i viscut les dues cares d'una mateixa moneda. «El món de la música és molt inestable. Amb Azrael hem viscut anys molt bons, però també vam patir una crisi. Vam passar d'estar a dalt de tot a haver de dormir a la furgoneta, però tot i així, mai ens hem rendit i ara, estam tornant a travessar un moment molt dolç».

El grup, que ja fa gairebé 30 anys que està en actiu, va celebrar el quart de segle amb un àlbum recopilatiu que va donar oxigen novament a la banda. «Ara, no param de treballar, el nostre manager està desbordat i posarem el punt i final al primer tram d'aquesta última gira dissabte a Eivissa», comenta Riera.

Després del concert d'aquest cap de setmana, Azrael es prendrà un descans d'uns mesos que Riera aprofitarà per donar una empenta a MRC, un projecte personal amb accent cent per cent eivissenc amb què el músic va publicar just abans d'aquest darrer estiu un segon àlbum, titulat Virtual Insanity.

«L'any 2014 vaig decidir crear MRC, Eivissa sempre ha estat una illa musical i sabia que, si trobava les persones adequades, podria posar en marxa el projecte. En dos mesos, vam ser capaços de llençar el nostre primer disc», explica Riera.

A finals d'any, la formació eivissenca emprendrà la seua primera gira per la península i el músic haurà de tornar a exprimir-se el cap per poder compaginar-la amb la seua feina a Cas Musicaires i els possibles concerts d'Azrael. Però si li pregunten si alguna vegada ha dubtat entre una gira o la feina de professor, la resposta, fins ara, és contundent: «Em llenç de cap a la gira. Som l'únic del grup que no té fills, si la resta d'integrants ho pot deixar tot durant setmanes per gaudir del heavy, jo no seré menys. Form part d'unes bandes on tots estam força bojos».

Ara Riera compta les hores per rebre a l'aeroport els companys de batalla amb qui oferirà el que serà un nou concert inoblidable, tant per a ell com per als seus amics i familiars.

Can Rock obrirà les seues portes a partir de les 22 hores per acollir a totes aquelles persones disposades a sacsejar el cap al ritme d'Azrael i les seues cançons.