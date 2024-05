Primavera Sound: 'outfits' planificados al milímetro, furor por Lana del Rey y noches sin dormir

Es el momento de lucirse y vestir esas prendas atrevidas que están perdidas en el armario. El Primavera Sound, como muchos otros festivales, se ha convertido en un lugar donde expresar la diversidad y la libertad a través de la moda. También es un espacio de encuentro para personas que viven en otros países, sobre todo si disfrutan de la misma música. Los asistentes de esta edición tienen claras sus preferencias de este año: Lana del Rey, Charli XCX, Justice y Vampire Weekend. Eso sí, hacer turismo por Barcelona no está en sus planes... Por las mañanas, después de darlo todo hasta la madrugada, prefieren dormir. El dinero que cuesta la entrada al festival y pasar unos días en la capital catalana parece que tampoco es un problema. Desde Nueva York, Londres o Milán, todo el mundo quiere venir al Primavera Sound.

Una segunda vida a la moda

Los italianos Saggi y Aurem (en la foto que abre este artículo) han apostado por darle una segunda vida a la ropa y durante el festival lucirán solamente prendas de segunda mano que han comprado a través de Vinted y tiendas 'vintage'. Su paso por Barcelona se limitará al Primavera Sound. "Nos vamos el domingo de madrugada y, de hecho, nos perderemos el concierto de Charli XCX porque tenemos el vuelo a las seis de la mañana", explican. Durante estos días esperan disfrutar al máximo de la experiencia.

Andrea, Giorgio y Anna, de Italia, en el Primavera Sound de Barcelona. / MANU MITRU

Un punto de encuentro

Estos jóvenes de Sicilia, Umbria y Milán han tirado la casa por la ventana para venir al Primavera Sound. "Nos alojamos en Urquinaona y nos sentimos pijos", bromean. Se conocieron cuando los tres vivían en Roma, aunque luego sus caminos se separaron. "El Primavera es un punto de encuentro para nosotros", explican. Este es el sexto año que vienen a Barcelona para disfrutar del ambiente la gente, la música y los artistas que se dan cita en el Fórum. "Aquí puedes ser quien quieras ser", expresan, "este lugar es único en el mundo. En Italia no tenemos festivales, pero en España sabéis disfrutar de vuestro tiempo libre". La actuación de Justice, este jueves, es una de las que esperan con más ganas.

Imeni y Molly, de Londres, en el festival Primavera Sound de Barcelona. / MANU MITRU

Furor por Lana del Rey

La misión principal de estas dos jóvenes de Londres es ver a Lana del Rey este viernes, pero también están emocionadas por las actuaciones de Peggy Gou y Deftones (ambos el jueves) y Charli XCX (el sábado). Imeni (a la izquierda de la imagen) apuesta por una estética grunge y alternativa en su outfit para la primera jornada de este jueves: "Para Deftones", explica, "sabía que iba a hacer calor y quería llevar poca ropa". Por su parte, Molly prefiere un estilo "de hada": "Pensé en prendas que Lana pudiera llevar". Llegaron el martes a Barcelona y se quedarán una semana. Ya han paseado por la Boqueria y la playa de la Barceloneta, pero todavía tienen pendiente visitar la Sagrada Familia en los próximos días.

Jaylen, Aaron, Isha y Kobil, de Estados Unidos, en el Primavera Sound de Barcelona. / MANU MITRU

Reivindicación a través de la moda

Estos cuatro jóvenes de Brooklyn reivindican la androginia a través de sus prendas en el festival de música. "Hemos intentado ser lo más expresivos posible a través de nuestros outfits", comentan. "Queremos que la gente se pregunte de qué género somos. Dejarlos pensando sobre el tema", explican. Esta es la primera vez que vienen al Primavera Sound y se han desplazado hasta Barcelona porque, según alegan, en América no se celebran este tipo de festivales. Entre sus actuaciones imperdibles para los próximos días están PJ Harvey, SZA, Lana del Rey.

Ana, Javi, Dil y Ale, asistentes al Primavera Sound de Barcelona este jueves. / MANU MITRU

Fieles al Primera Sound

Las aplicaciones para ligar también pueden formar grupos y amistades que comparten pasiones. Este es el caso de estos cuatro amantes del Primavera Sound, de Albacete, Terrassa, Barcelona y Cagliari, que son fieles al festival. Sus focos principales este año son las actuaciones Justice y Vampire Weekend. "Yo voy a ver a la Mushkaa", asegura, por su parte, Ana. Disfrutan cada año de la cita musical (y seguirán haciéndolo), pero los precios de las bebidas les parecen demasiado altos: "Cinco euros por una cerveza nos parece excesivo".

Darlan y Gonzalo, de Bilbao, en el Primavera Sound de Barcelona. / MANU MITRU

Outfits bien pensados

Estos dos jóvenes de 26 años de Bilbao llevan todo el mes planeando los looks que vestirán durante el festival. "Es la temporada de lucirse un poco y sacar esos outfits que no te puedes poner en el día a día", aseguran. "En nuestro gusto musical hay muchos géneros y el Primavera Sound lo cubre todo", explican. Aunque esperan descubrir nuevos grupos durante estos días, el cartel del viernes es su favorito, con Lana del Rey, Troye Sivan, Omar Apollo y Arca. "Vamos a intentar disfrutarlos todos al máximo", planean, por lo que no esperan tener mucho tiempo para hacer turismo por Barcelona. "Intentaremos despertarnos a una hora decente...".

Un grupo de británicos en el Primavera Sound de Barcelona. / MANU MITRU

Pasión por los festivales barceloneses

Este grupo de británicos no tiene suficiente con el Primavera Sound y en un par de semanas volverá a la ciudad para el festival Sónar. "Nos gusta Barcelona por sus festivales", confiesan. No es que sean ricos para pagar las entradas y la estancia, sino que se ahorran el dinero del alojamiento. Uno de ellos vive en el barrio del Raval y acoge a todos sus amigos para las citas musicales. "Es mucho más barato", aseguran. La actuación que más esperan llegará el sábado de la mano de American Football.

Suscríbete para seguir leyendo