Desde su firma hasta el término 'swifties': todas las marcas que tiene registradas Taylor Swift en Europa

Su nombre, su firma, el término 'swifties' y hasta algunas partes de las letras de sus canciones más icónicas, como 'You need to calm down' o 'Me!' La cantante norteamericana Taylor Swift ha demostrado que, más allá de sus innegables habilidades artísticas, también tiene un don especial para los negocios, hasta el punto de que se calcula que su gira The Eras Tour inyectó el año pasado más de 5.000 millones al PIB estadounidense. Por eso no es de extrañar que la cantante también sea una de las artistas con más marcas registradas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés), con el objetivo de proteger sus derechos y evitar que otros puedan explotar su fama sin su permiso.

Basta recordar que diferentes fuentes calculan que el impacto de los dos conciertos que tiene previsto ofrecer esta semana en Madrid –los días 29 y 30- superará los 25 millones para la ciudad, entre el gasto en hoteles, restaurantes y las compras que realicen los miles de seguidores que tienen previsto acudir a su llamada, en la capital española.

Según los datos de la euroagencia, con sede en Alicante, Swift acumula hasta 20 registros de marca comunitaria diferentes y como curiosidad, cabe destacar que registró antes el término swifties (2017) con el que se autodenominan sus seguidores más fieles, que su propio nombre (2018). Eso sí, mientras que este último solo lo tiene protegido para que nadie pueda utilizarlo en los nombres de espectáculos, películas, programas, videojuegos, libros o en la prestación de determinados servicios; el apelativo Taylor Swift está protegido en diez categorías distintas de la denominada clasificación de Niza –la que se sigue para los derechos de propiedad intelectual-, entre las que se incluyen juguetes, aparatos electrónicos, productos para el pelo, vajillas, bolsos o ropa, entre otros muchos.

Con esta misma intención, la cantante nacida en Pensilvania, pero criada de Nashville (Tennesee) también ha protegido su firma en hasta cuatro categorías distintas, para impedir que pueda aparecer si su autorización en instrumentos musicales, muñecas o artículos de confección, por citar algunos ejemplos.

Del mismo modo, la norteamericana ha registrado los títulos de sus álbumes (Folklore Album; Midnights, Lover –del que también ha incluido su logotipo-, Fearless Taylor’s Version, 1989 Taylor’s Version, Taylor Swift Evermore Album, Speak Now Taylor’s Version y Reputation Taylor’s Version) e, incluso, algunas partes de las letras de sus canciones.

En concreto, en la base de la EUIPO pueden encontrarse dos. La primera es la frase "Can you just not step on our gowns" ("¿Puedes simplemente no pisar nuestros vestidos?") de You need to calm down, la canción que escribió para criticar a los trolls que cada día la acosaban en las redes sociales y con la que también reivindicó los derechos de la comunidad LGTBIQ+, que se convirtió en un himno instantáneo. La segunda es la expresión cool chicks (chicas guays), de su título Me!, que habla de la autoaceptación.

Además, y como no podía ser menos, por las cifras que recaudan, también ha registrado los nombres de sus giras: Taylor Swift The Eras Tour y la anterior, Taylor Swift Touring. Ahora, según se acaba de publicar en la prensa norteamericana, incluso pretende proteger secciones completas de su espectáculo.

Lo cierto es que el caso de Swift no es único y, de hecho, hace un año la EUIPO informaba en un post de que Beyoncé era la reina de las marcas registradas en Europa. También otros artistas como Harry Styles, Kendrick Lamar, Adele u Ozzy Osbourne han dado el paso de convertir su nombre en marcas protegidas. En el caso de Rosalía, por ejemplo, también ha protegido diversos logos relacionados con sus canciones, incluyendo el de Motomami.

De la veintena de marcas que Taylor Swift tiene protegidas en todo el territorio de la UE a través de la EUIPO, una decena son registros directos que sus representantes han realizado ante la euroagencia ubicada en Alicante, mientras que las otras son solicitudes internacionales.

Con la mirada en Madrid

Taylor Swift es la primera gran estrella internacional que ofrecerá un concierto en el remodelado Santiago Bernabéu, al que se prevé la asistencia de más de 50.000 personas. En su gira The Eras Tour, Taylor Swift presentará su último disco, The tortured poets department, publicado en abril pasado y que se ha convertido ya en el álbum más vendido de la década. Por ello, no es de extrañar que haya una locura generalizada entre sus fans de cara al concierto que la norteamericana celebrará los próximos 29 y 30 de mayo.

En el caso de la ocupación hotelera madrileña, los hosteleros de la ciudad de Madrid han estimado este viernes un impacto cercano a los 20 millones de euros en establecimientos de alojamiento, restauración y ocio, a raíz de los dos conciertos de la cantante.

En un comunicado, Hostelería Madrid ha detallado que las citas programadas en el estadio blanco dejarán un gasto medio de 20 euros en los locales de hostelería situados en los alrededores del estadio. Además, la organización ha anticipado -como confirma el estudio de Trainline- que un 30 % del total del público, unas 15.600 personas, serán turistas que se trasladarán a la Comunidad de Madrid para asistir al concierto. En este sentido, también ha apuntado a que el turismo nacional e internacional dejará un gasto medio de 280 euros al día en la ciudad, con una estancia media de dos días.