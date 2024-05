Bosco Cortés: «En la época de Prim la política no se basaba en el insulto»

Bosco Cortés presenta este viernes, a las 20.30 horas, en la librería Hipérbole de Vila, su novela histórica ‘Conspiración ¡Matad al presidente!’, en un acto en el que estará acompañado por el autor de novela histórica de Ibiza más leído en el último año, Toni Montserrat, con su ‘Isla negra’. Su obra, entre la historia y la investigación detectivesca, parte de los hechos ocurridos en la noche del 27 de diciembre de 1870, en la que seis encapuchados armados atacan sobre la nieve, en la céntrica calle del Turco de Madrid, la berlina en la que viaja el presidente del Gobierno, el general Prim, y lo matan a tiros. El instigador del magnicidio nunca fue descubierto.

¿Por qué ha esperado tanto para publicar esta primera novela?

En realidad es mi primera novela publicada con una editorial (Edhasa), porque en Amazon tengo varias novelas cortas publicadas con seudónimo. Ha sido un trabajo mucho más profesional con la editorial, porque con la autopublicación tienes que hacértelo todo, no solo escribir, sino hacer la portada o la promoción. Tienes que dividir mucho las fuerzas.

¿Por qué eligió la figura del general Prim para la novela?

Soy muy fan del ‘steampunk’, la corriente de ciencia ficción ambientada en el siglo XIX, que me parece muy intrigante y emocionante, con el inicio del avance científico. Quería escribir algo en ese género y estuve indagando sobre hechos históricos del XIX y me llamó mucho la atención el atentado contra Prim y que nunca se hubiera descubierto quién incitó su asesinato. Escribí una novela corta con 1871 como referencia y me quedó la semilla del asesinato de Prim.

¿Y se puso manos a la obra?

Fue más tarde. Me apunté a un curso de escritura creativa y un ejercicio era escribir un texto de mil palabras en clave de novela histórica. Lo hice sobre esto y el profesor me dijo: ‘Ahí tienes un novelón’. El segundo año del curso retomé el tema y en el tercero, que había que escribir una novela histórica, el profesor me desafió y con reparos acepté el reto, que me parecía inmenso. La escribí y se la mandé a Edhasa, les gustó y empezamos a trabajar en el texto definitivo.

Prim es un personaje muy controvertido, que fue progresista, conservador y otra vez progresista, catalanista, impulsor de la industria catalana y represor del catalanismo... un personaje con muchas aristas...

Muchas. De hecho hay quien le considera un dictador. Llegó a haber un grupo en Madrid, llamado ‘La partida de la porra’, cuya misión en principio era mantener el orden público pero que en realidad atacaba a cualquiera que se opusiera al gobierno de Prim y a sus decisiones. Pero también tuvo su lado liberal y estaba en contra de muchas actitudes conservadoras de la época y se opuso a los que echaron del trono a Isabel II.

Como militar también fue héroe y villano. Héroe en la guerra de Marruecos y luego estuvo en México y en el Caribe...

...Y fue exiliado a Londres antes de la revolución que acabó con el destronamiento de Isabel II. Incluso uno de los que se dice que impulsó su asesinato fue el que había logrado que volviera a España, lo cual no tendría mucho sentido. Tiene todos los claroscuros y contradicciones que puede tener cualquier persona, pero aumentados.

¿Hay hoy políticos de la talla de Prim? ¿Qué diferencias hay con esa época?

Creo que no. Mirando los diarios de sesiones uno ve que en esa época se podía estar en desacuerdo con alguien, pero no por eso se recurría al insulto. La política no se basaba ni en el insulto constante ni en el desprestigio del adversario ni en decir que no a todo. Eso lo dejaban para los periódicos, que sí que eran más virulentos. Incluso los que querían el regreso de la Casa Real de los Borbones, que acababan de ser expulsados de España, votaron a favor de Amadeo de Saboya como rey. Era posible llegar a acuerdos. Dejando de lado lo de ‘La partida de la porra’, que no era del gobierno, era una de esas patrullas cívicas.

"Quería instaurar una monarquía constitucional, fue pionero en esto y no se le reconoce. Parece que ese concepto surgió en 1975 y viene de mucho antes"

¿Cree que su figura pasa hoy casi desapercibida pese a todo lo que significó en su época?

Aparte de que pueda estar un poco olvidada es como si se ocultara. De hecho, cuando se habla del atentado se dice ‘el asesinato del general Prim’ y no ‘el asesinato del presidente Prim’, porque en ese momento era presidente del Gobierno. Cuando Isabel II fue destronada él quería poner a toda costa a otro rey. Quería instaurar una monarquía constitucional, fue pionero en esto y no se le reconoce. Parece que ese concepto surgió en 1975 y viene de mucho antes.

¿Fue un adelantado a su tiempo?

En ese sentido sí. Otros abogaban por instaurar una república, pero él consideraba que en ese momento España no estaba preparada. Hay que tener en cuenta que veníamos de una monarquía absoluta y le parecía un salto demasiado brusco.

Por lo que me cuenta además de una novela histórica, ‘Conspiración’ es una novela de detectives...

De hecho el enfoque es descubrir quién instigó el atentado contra Prim, porque está probado quiénes fueron los que lo perpetraron, que eran meros sicarios. Pero la mano que estuvo detrás nunca se ha descubierto.

Pues ¿quién mató a Prim?

[Risas] Eso sería hacer spoiler. Yo tengo mi teoría. He leído parte de los 16.000 folios del sumario del caso, aunque 6.000 se perdieron. La instrucción duró siete años y no se culpó a nadie. Incluso los sicarios, que fueron detenidos, interrogados y alguno confesó, fueron puestos en libertad.

Vamos, que convenía ocultarlo.

El caso se cerró cuando Alfonso XII llegó al trono. Yo he llegado a una conclusión que me parece lógica y me parece raro que muchos otros no hayan llegado a la misma.

Para acabar. He leído en la solapa que su pasión por la novela de detectives le llevó incluso a crear nuevas aventuras para Hércules Poirot...

Sí . Mi pasión por la lectura y la escritura viene de lejos, desde niño. Y también mi fascinación por el siglo XIX, que viene de la lectura de las novelas de Sherlock Holmes y después ya en el XX, de Agatha Christie.

