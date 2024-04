Obras de grandes maestros como Goya y Velázquez viajan a China desde Museo del Prado

El Museo del Prado llevará a China este mes 69 obras de grandes maestros como Diego Velázquez y Francisco de Goya para una exhibición que "pretende mostrar la excelencia y singularidad de las colecciones del Prado considerando también aquellas obras que demuestran el interés del arte europeo por las diferentes culturas de Asia, en especial de China, desde el siglo XVI hasta el XIX", señaló el museo en su página web.

Con el título 'Ages of Splendor. A History of Spain in the Museo del Prado' ('Años de esplendor. Historia de España en el Museo del Prado'), la muestra se podrá visitar del 23 de abril al 1 de septiembre en el Museo de Arte de Pudong, ubicado en la municipalidad oriental china de Shanghái.

Además de Velázquez y Goya, la muestra presentará obras de otros artistas cruciales en la historia del arte como los renacentistas Tiziano (1489-1576) y El Greco (1541-1614), el barroco Peter Paul Rubens (1577-1640) y el impresionista Joaquín Sorolla (1863-1923).

A través de las 11 salas del museo shanghainés, el visitante se acercará a la evolución social y política de España durante más de 400 años, desde el reinado de Carlos V (1500-1558) hasta los inicios del siglo XX, con la inclusión también de recursos didácticos como líneas del tiempo y árboles genealógicos.