Javier Gutiérrez: "Uno siempre es responsable de la carrera que lleva y de ciertas elecciones"

Sabe que es un privilegiado porque como él dice "solo un 8% de compañeros y compañeras podemos vivir dignamente de esta profesión", y quizá por eso se presta con entusiasmo a hablar de 'Pájaros', la película de Pau Durà, con la que acaba de llegar a los cines que coprotagoniza con Luis Zahera y que este lunes ha presentado en la capital aragonesa.

"Es una historia vitalista, de amor, de desamor, de segundas oportunidades, de claroscuros como la vida misma y, por eso, el espectador se conecta a ella, se divierte y emociona. Nos reconocemos en ese viaje de la vida en el que hay muchas etapas, estaciones y no todas son placenteras", explica Javier Gutiérrez sobre este 'road movie' de "dos pícaros, dos personajes que no paran de mentirse y no sabes por qué no se dicen la verdad ya que si no lo hacen parece imposible que conecten el uno con el otro". Algo que acaba sucediendo y "dos personajes antagónicos acaban forjando una hermosa amistad", desvela.

Pájaros que van y vienen

Javier Gutiérrez se mete en el papel de Colombo (coge el nombre del famoso detective, aunque sus método no sea tan eficaz) que trabaja en un garaje 24 horas y complementa su mísero sueldo trapicheando con marihuana. Mario (Luis Zahera), un tipo peculiar y aficionado a las aves, que aparece inesperadamente en el garaje, lo contrata de chófer para ir a la Costa Brava a ver grullas. Pero al llegar a su destino, le cuenta que las aves han variado su rumbo migratorio hacia el delta del Danubio, en Rumanía. Mario necesita llegar hasta allí. Y Colombo necesita el dinero. Son, en definitiva, dice Gutiérrez, "esos pájaros que van y vienen, como las personas en la vida. Son dos pájaros heridos en busca de su bandada yendo de un lado para el otro sin encontrar un lugar en el que refugiarse".

Luis Zahera y Javier Gutiérrez en una de las escenas de ‘Pájaros’. / El Periódico de Aragón

El intérprete asturiano es, a día de hoy, uno de los rostros más conocidos del cine español y por eso se siente un "privilegiado" pero aclara: "Soy bastante exigente con los proyectos, pero no soy un actor que tenga ocho encima de la mesa. Como decía Fernando Fernán Gómez, si hay dos, eliges el mejor; y si hay uno, pues es el que hay que hacer. Me he visto muchas veces en esas porque hay que llenar la nevera, pagar la facturas y porque, al final, si esperas la película, el personaje, el proyecto que te va a colocar en no sé qué lugar igual pasan muchos años, o nunca llega, y en esas pierdes toda tu carrera, hay que ser consciente", dice con rotundidad.

'Noes' y 'síes'

Eso lleva a la siguiente pregunta, ¿se arrepiente de algún proyecto en el que se ha embarcado como actor? "No, de todos he aprendido y me he equivocado. Alguien decía que las carreras de los actores están hechas a base de decir 'noes' pero también a base de decir 'síes'. Uno es responsable de la carrera que lleva y de ciertas elecciones, pero de todo se aprende, de un mal director, de un mal trabajo, de una mala elección… También te digo que con los años uno olfatea dónde quiere acabar".

Esa experiencia es la que también le hace tener claro que en su profesión nada es eterno: "Un día suena el teléfono y otro deja de sonar y no sabes el motivo. En esta profesión nadie tiene asegurado el futuro, es un oficio de dientes de sierra y no sabes muy bien cuál es el motivo de que estés arriba o abajo", concluye el intérprete ganador de dos Goyas.

