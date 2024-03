Tres pintoras surrealistas a través del espejo en Ibiza

La plataforma Corinthian Contemporary Art Partnership (CCAP) cierra este viernes la residencia de arte surrealista que comenzó el pasado 8 de marzo con una muestra de las tres participantes: la artista, escritora y profesora canadiense Celia Rabinovitch, que ha dirigido su segunda residencia en la isla, y las ibicencas Romanie y Danchú.

La muestra final lleva por título ‘A través del espejo mágico’ y abre a las 18 horas. Además habrá performances artísticas con Ana Acosta, de Sambawe Ibiza, Claudia Reig Martín, Paula Gauna y Joanna Hruby, creadora en la isla de The Theater of the ancients; también un concierto de música surrealista con los músicos Alejandro Pellegrino, Rodrigo Mora, Nathalie N’gonifola, Agustín Benguela, Javier Roig y Ariel Rohner, y un poema instalación de la antropóloga Camila Opazo.

Los fotógrafos oficiales de este encuentro, que solo dura un día, son Juan Blanco y Chocoloni y el diseño gráfico corre a cargo de Nika Kieffer. El encuentro tendrá lugar en una finca privada de Forada y solo se puede acceder por invitación a través de la web de CCAP.

Talento emergente

CCAP es una plataforma a la que solo se puede entrar mediante invitación para apoyar el talento artístico emergente. Una vez que un artista es seleccionado por la asociación, se adquiere su obra, que pasa a formar parte de sus fondos. CCAP también ofrece residencias a los jóvenes artistas a los que quiere apoyar, según explica en su web.

La asociación fue fundada por Charles Bromley, un inversor con más de 35 años de experiencia en los mercados financieros. También tiene una colección privada, centrada principalmente en arte surrealista.