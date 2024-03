Conexión entre Ibiza y Bilbao para el Rock Island Festival

La escena bilbaína del rock americano será la protagonista de la V edición del Rock Island Festival, que organizan el Ayuntamiento de Sant Josep y la asociación cultural Grat River Road, el próximo sábado 6 de abril de 12 a 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Bajo el concepto ‘The Bilbao Connection’ el evento trae a la isla a tres de los principales grupos de esta ciudad, todos ellos habituales en los principales festivales de rock americano del país. Se trata de las bandas The Renegados, Gonzalo Portugal y Arnau & The Honky Tonk Losers, a los que acompañarán los ibicencos Soul Doctor. La animación musical entre actuaciones, como es habitual, correrá a cargo del disc jockey ibicenco Betterman Dj y también habrá food trucks y una amplia barra a disposición del público.

Gonzalo Portugal y su banda / RIF

La música arrancará a las 12 horas con Betterman Dj y le seguirán Soul Doctor (13 h.), Arnau & The Honky Tonk Losers (14,30 h.), Gonzalo Portugal (16,15 h.) y, finalmente, The Renegados (18 h.), para cerrar el círculo nuevamente con Betterman Dj. También colaboran en la organización del evento Can Jordi Blues Station, Ibiza 5 Sentidos, Joan F. Ribas Estudio de Fotografía y Estudi Jazzbo Ricard Bofill.

Arnau & The Honky Tonk Losers / RIF

The Renegados es una de esas bandas que practican un rock crudo y sin aditivos, y que suenan como si los hubieran teletransportado desde los 70. Se formaron en Bilbao en 2018 y ya llevan editados tres EP: ‘Dead Man’s Hands’ (2019), ‘Desde el agujero’ (2022) y ‘En la tierra de la serpiente y el rifle’ (2023), en los que alternan canciones en inglés con letras en castellano, siempre con una característica común: sonido eléctrico, distorsión, armonías vocales. Puro hard con un toque americano sureño. Alternan sus canciones con versiones de temas míticos de Ted Nugent o Thin Lizzy, entre muchos otros. Forman la banda Mick Mcguire (guitarra y voz), Hal Marston (guitarra), Dave Duffy (bajo) y Wild Arny (batería).

Los ibicencos Soul Doctor / Joan F. Ribas

Gonzalo Portugal es uno de los cantantes y guitarristas más valorados del norte de país y lleva toda una vida cosechando premios. Tras 16 años al frente de la gran banda Last Fair Deal, con tres álbumes a sus espaldas y otras muchas colaboraciones de estudio, emprendió una carrera en solitario, en la que se acompaña por músicos de primera. El primer trabajo en esta nueva aventura fue un EP titulado ‘On My Way’. Exhibe una gran variedad de estilos siempre alrededor de la perspectiva del blues y el rock americano. En el Rock Island Festival Gonzalo Portugal actuará acompañado por Israel Santamaria (teclado y voz), Mikel Azkargorta (bajo) y Aritza Castro (batería).

Arnau & The Hony Tonk Losers es una banda de country, bluegrass y folk, nacida en Bilbao en 2022 y compuesta por seis músicos. Interpretan canciones propias, creadas por el conocido cantante y guitarrista acústico Arnau Coderch, antiguo líder de la formación The Wilder Company y que ha pasado buena parte de su vida tocando country por el mundo, incluida una etapa en Austin (Texas). Le acompañan Pedro Larrauri al bajo y el contrabajo, el guitarrista de blues Ibai García y el batería Íñigo Elexpuru. En este Rock Island Festival, actúan en formato sexteto, con teclados y Pedal Steel Guitar.

Soul Doctor es una banda de versiones afincada en Ibiza y considerada por muchos como la que tiene el mejor sonido de la isla. La componen Matteo Crocetti, destacado guitarrista y voz principal; Gabriel de Miranda, guitarra; Matthaüs Ullrich, bajista y cantante, y Michael Alcaras, batería.

La Asociación Cultural Great River Road surge en Ibiza en 2019 y la integran un grupo de ibicencos amantes del rock y el blues norteamericano, entre los que figuran el promotor musical Paco Bobberman, el fotógrafo de conciertos Joan F. Ribas, el músico Pedro J. González y el periodista Xescu Prats. Su objetivo s desarrollar eventos que den visibilidad a los grupos enmarcados en este estilo que surgen en Ibiza y proporcionar encuentros con bandas de fuera de la isla.