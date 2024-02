‘Desconocidos’, la película de que ha convertido a Paul Mescal y Andrew Scott en 'novios de internet'

Tanto Andrew Scott como Paul Mescal llevan meses ostentando el título oficial de Novio De Internet y eso, según las reglas del fenómeno viral al que dicha etiqueta da nombre, significa que son actores queridos por la comunidad de internautas al completo, y que todo el mundo -ellos y ellas- se los llevarían a ambos a casa. “¿Qué puedo decir? Resulta muy halagador”, opina Mescal acerca de su presencia en un grupo del que también forman parte compañeros de profesión como Timothée Chalamet y Pedro Pascal. “Supongo que, en última instancia, eso significa que la gente admira mi trabajo y se siente conmovida por él, y provocar ese tipo de reacción es un privilegio extraordinario”. Tanto él como Scott, eso sí, ya se han visto convertidos en este tipo de meme anteriormente.

En el caso de Mescal el motivo fue la teleserie ‘Normal People’ (2020), que lo convirtió en ídolo en redes sociales además de catapultarlo rápidamente al éxito: gracias a ella protagonizó el exquisito drama ‘Aftersun’ (2022), que le proporcionó una nominación al Oscar, y hace unos meses finalizó el rodaje de ‘Gladiator 2’ a las órdenes de Ridley Scott.

En cambio, su compatriota -ambos actores son irlandeses- pasó décadas construyendo su carrera sin generar apenas ruido hasta que en 2019 hizo arder Instagram gracias a su personaje en la segunda temporada de ‘Fleabag’, conocido universalmente como el 'hot priest', el Cura Sexy. “Me alivia haber ido despacio y haber podido ir creciendo como actor sin estar sometido a un gran escrutinio público”, explica Scott, de 47 años. “Creo que el éxito y la celebridad tempranos me habrían traumatizado”. Mescal, que acaba de cumplir 28, añade al respecto: “Si a causa de la fama tengo que adaptar mi forma de vivir a la necesidad de dar una buena imagen al público y a la prensa, tendré menos margen para cometer errores y crecer como persona, y además la vida será muy aburrida. Así que tengo decidido que iré a mi aire, a ver qué pasa”.

El largometraje que ambos protagonizan, ‘Desconocidos’, es también el nuevo trabajo del director británico Andrew Haigh, que ya había demostrado su sensibilidad excepcional a la hora de explorar sentimientos complejos en títulos como ‘Weekend’ (2011) y ‘45 años’ (2015). Es el retrato de Adam (Scott), un guionista que vive en absoluta soledad en un bloque de pisos londinense prácticamente vacío hasta que conoce a un vecino, Harry (Mescal), y empieza con él una relación amorosa. “Sí, es una película ‘queer’, pero eso no significa que su público natural es el homosexual; ni siquiera creo que, al contemplar su romance, el público piense en la orientación sexual de los personajes”, matiza Scott. “En realidad, si la película conecta con el espectador es por cómo explora asuntos universales como el duelo, el amor parental, la soledad y el ‘bullying’”.

Para hablar de esas cosas, ‘Desconocidos’ cuenta algo parecido a una historia de fantasmas. Mientras intenta escribir sobre su propia infancia, Adam revisita la casa donde creció y se encuentra con su madre y su padre, que no han envejecido un solo día que murieron décadas atrás en un accidente de coche, y esa misteriosa circunstancia le da la oportunidad de decirles a sus progenitores cosas que en su día no fieron dichas, y una de ellas es que él es gay.

Igual que Haigh, Scott no solo es también gay sino que tiene más o menos la misma edad que el personaje. “Ser un joven homosexual en los años 80 y 90 inevitablemente conllevaba sentimientos de vergüenza”, recuerda. “Generábamos mucha incomprensión, y éramos malinterpretados y demonizados a diario por parte de los medios”. ¿Y cómo responderán ante la película los espectadores ‘queer’ más jóvenes, criados en un clima de mayor aceptación social y cultural? “Las cosas han cambiado, es importante recordar a las nuevas generaciones de dónde venimos los homosexuales, porque el auge de las políticas regresivas que se vive en todo el mundo demuestra que la lucha no ha terminado”.

Internet de ningún modo es el único ámbito en el que ‘Desconocidos’ causa furor. La película tiene a la crítica internacional rendida a sus pies, y valió nominaciones tanto al BAFTA para Mescal como al Globo de Oro para Scott. Finalmente, la película no logró ninguna nominación al Oscar, pero Mescal considera que el mero hecho de formar parte de la conversación que envuelve a los galardones ya es relevante. “Es importante la visibilidad que porporciona, porque no hay que olvidar que hasta hace poco nadie quería producir películas que hablaran de asuntos como el que trata la nuestra”, opina Mescal. “Cierto, no ha batido récords en taquilla, no es ‘Barbie’. Pero estamos en el buen camino”.