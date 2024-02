Los abusos de la Iglesia, la ultraderecha y Gaza marcan el inicio de la Berlinale 2024

Para hablar del largometraje que hoy se encarga de inaugurar la 74ª edición de la Berlinale, ‘Small Things Like These’, resulta casi inevitable empezar haciéndolo del que tiene más números para salir triunfador de la próxima gala de los Oscars, ‘Oppenheimer’, por varias razones. La primera es que el protagonista de ambos es Cillian Murphy, favorito para llevarse la estatuilla dentro de unas semanas; la segunda, que entre sus productores figuran tanto el propio Murphy como otro de los actores del ‘biopic’ sobre el padre de la bomba atómica, Matt Damon, y es durante aquel rodaje que decidieron aunar fuerzas para hacer realidad la nueva película; la tercera, que en las dos el actor irlandés encarna al mismo tipo de personaje, un hombre introspectivo y atormentado por su pasado y por dilemas morales cuyas buenas intenciones chocan contra un entorno terrible. Y esas circunstancias prometen proporcionar a ‘Small Things Like These’ una exposición mediática -ejemplificada en el puesto de honor que ocupa en el festival- que el contenido de su metraje no basta para justificar.

El asunto alrededor del que hace girar su trama son las Lavanderías de la Magdalena, aquellas instituciones financiadas y administradas por la Iglesia Católica en las que, desde mediados del siglo XVIIII y hasta finales del siglo pasado, fueron encarceladas y maltratadas -y a menudo despojadas de sus bebés- alrededor de 30.000 mujeres que el clero consideraba descarriadas o de mal vivir.

Lo hace desde fuera, eso sí, a través de la mirada de un hombre que, en la Navidad de 1985, descubre lo que sucede en el interior del convento de su localidad y debe decidir entre quedarse callado o arriesgarse a perderlo todo enfrentándose a las poderosas religiosas que han comprado el silencio de toda la comunidad. Mientras tanto, la película trata de transmitir melancolía y lirismo mientras reflexiona sobre los mecanismos de la memoria, los del dolor y los de la vergüenza como lo hacen las del gran Terence Davies, pero algo se lo impide: su director, Tim Mielants -con quien Murphy ya trabajó en la tercera temporada de ‘Peaky Blinders’, no es Terence Davies.