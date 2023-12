"Yo siempre he dado mucha guerra, desde pequeña. Me decían no hagas esto y lo hacía. Me decían no te pongas ese escote y me lo ponía... Pero es que hay que dar guerra, porque eso significa que estamos vivos", aseguraba Toñi Salazar casi al comienzo del concierto que ofrecieron anoche Azúcar Moreno en Sant Antoni, ante las miles de personas que abarrotaron el espacio navideño del Passeig de ses Fonts.

