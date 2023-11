León Benavente se han convertido en una formación de referencia tanto en su propio género como en la escena musical nacional. Hace unos meses, el cuarteto comandado por Abraham Boba estrenó Nuestro aniversario, una canción que repasaba sus primeros diez años de trayectoria y marcaba el pistoletazo de salida para celebrar la efeméride. Por esta razón, Abraham Boba, Luis Rodríguez, Edu Baos y César Verdú, que se conocieron siendo banda de apoyo de Nacho Vegas, han emprendido una gira de diez conciertos tras regresar de una gira por México.

En 2023 se cumplen 10 años del primer lanzamiento de León Benavente. El disco dejó huella en miles de personas de la generación post 15-M, y continúa siendo fundamental para los numerosos y leales fanáticos de la banda a ambos lados del Atlántico. Además han reeditado ese primer álbum en una edición especial que incluye Década, disco con rarezas, demos, ensayos y demás material exclusivo.

Hola, Abraham. Ante todo, ¡feliz aniversario! ¿Cómo lo estáis viviendo?

Estamos con un pie revisitando el pasado y con otro, en el futuro, porque a la vez que estamos realizando esta gira, estamos trabajando en el disco nuevo. Celebrando y pensando en lo siguiente, como siempre.

Habéis sido bastante productivos en este tiempo: cuatro discos, dos EP’s... ¿Qué balance hacéis? ¿Qué ha sido lo mejor de todos estos años?

No sabría decirte... Supongo que ha sido importante darse cuenta de que somos un grupo que podemos hacer cosas distintas en cada disco, ir investigando nuevas formas de componer, de acercarse a sonidos... Y supongo que después de todos los conciertos y de las giras que hemos hecho, queda claro que somos una banda que disfruta encima del escenario: los nuestros son conciertos muy intensos, en los que hay una gran comunión con el público, y eso nos ha dado experiencias que creo no vamos a poder olvidar.

En palabras vuestras: "¿Qué puede pasar en lo que dura una década?".

Muchas cosas: mucha gente que se cruza por el camino, muchas experiencias (en directo, en el estudio), la relación entre nosotros cuatro (que va cambiando, que se va desarrollando)... Ha pasado todo muy rápido, pero en el fondo están muy llenos de contenido estos diez años.

¿Momento de echar la vista atrás?

Creo que está bien estar contento con todo lo que has hecho en el pasado, pero, a nivel artístico, si eres un poco ambicioso y te gusta buscar nuevas formas de hacer las cosas –que creo que eso es algo que nosotros hemos hecho siempre–, echar la vista atrás no siempre es lo mejor. Pero bueno, en esta gira lo que estamos haciendo no es tanto eso como reinterpretar ese primer disco, y creo que nos da perspectiva de cara al trabajo que estamos haciendo ahora.

¿Os cambió la vida León Benavente?

Sí. Éramos gente que llevábamos muchos años en la música, en otros proyectos que tenían mucha intención pero pocos resultados, y hacer un grupo que desde el primer disco ya tenía una respuesta, y que la gente lo acogía, y que iba creciendo, pues sí, eso hizo que básicamente se convirtiese en el proyecto principal de nuestras vidas.

Tuvisteis que tomar la decisión de dejar a Nacho Vegas...

Se hacía muy difícil compaginarlo todo. Ya no eran solo los conciertos, también la preparación de los discos y las grabaciones. Y obviamente, algo de trauma sí que tuvo, pero en ningún momento hubo malos rollos. De hecho, nos seguimos queriendo mucho; alguna vez que hemos ido a verle a algún concierto nos hemos emocionado incluso.

Esto no ha sido nunca una simple reunión de amigos para pasarlo bien. ¿Teníais claras las intenciones desde el principio?

Es verdad que nunca lo vimos como un divertimento. Era algo que los cuatro necesitábamos: todos teníamos ideas en la cabeza que con nuestros proyectos no llevábamos a cabo, y fue juntarse y ver que había muchas cosas en común y que ahí había una energía muy especial. Menos mal que supimos verlo y aprovecharlo...

Con el primer disco supongo que no tendríais problemas de presión. Pero ¿Los tuvisteis a partir del segundo? ¿Cómo los afrontasteis?

Sí, claro. El primer disco no tenía un contexto;obviamente, la presión que teníamos era con nosotros mismos, con quedarnos contentos con lo que estábamos haciendo. Creo que fue un disco muy urgente, algo que necesitábamos los cuatro en ese momento, y la verdad es que tampoco le dimos demasiadas vueltas... Ya con el segundo supimos situar el grupo en un contexto a través de los conciertos, y ver que las posibilidades que se abrían y que había cierto tipo de canciones que nos gustaban y que encajaban dentro de ese lenguaje, un lenguaje distinto; eso creo que fue lo que tuvimos más en mente, más que cualquier tipo de presión, y es algo que hemos mantenido en los cuatro discos. Vamos, que la presión que tenemos es siempre con nosotros mismos, nunca pensamos si va a ser un disco más o menos exitoso; quizás eso no juegue en nuestro favor, pero es algo que nos sale de forma natural.

"Todo el que pretenda triunfar va por mal camino, porque eso no va de eso"

¿Qué significa el primer disco para vosotros respecto a otros?

Aquellas canciones salieron de forma muy visceral, desde el estómago, y supongo que eso es lo que tiene de distinto respecto al recto. A partir de ahí, ya contábamos con una experiencia y, sobre todo, una personalidad de grupo más marcada, un sonido ‘León Benavente’. Porque es importante para nosotros encontrar nuevos caminos y nuevas formas de expresión, pero también ser reconocibles.

En Nuestro aniversario dicen que todo nació en un concierto de El Columpio Asesino. ¿Es León Benavente un grupo que triunfó sin pretenderlo?

No lo sé. Todo el que pretenda triunfar va por mal camino, porque desde luego esto no va de eso; hacer de la música tu modo de vida ya es bastante... Para nosotros eso siempre ha sido el gran triunfo, pero ni siquiera montamos el grupo con esas pretensiones, supongo que porque llevamos también muchos años pegándonos cabezazos contra la pared.

En Nuestro aniversario cantas: "Acercándonos a los 50 a toda velocidad, cómo romper la ley de la gravedad si nuestra fuerza es igual a una constante generacional que tira de ti y a veces te hace dudar: ¿esto está bien o esto nadie se lo va a tragar?". ¿Cuáles son las dudas?

Son muchas. Dudar es de seres inteligentes. Eso sí, que te paralice la duda ya es otra historia... Es un bucle en el que es mejor no entrar y del que es muy difícil salir, pero nosotros le damos muchas vueltas a las cosas que hacemos; no solo a las canciones, también a la forma de grabarlas, de llevarlas a directo, al tipo de espectáculo que queremos hacer, a la escenografía, las luces, a cómo se comunican las cosas... Y hay cosas que nos gusta hacer y otras que no, pero siempre está bien cuestionarse para sorprendernos a nosotros mismos y al público.

"¿Un título a la actualidad política? No sé... quizá, 'Histeria'"

Habéis vuelto de México. ¿Cómo os acoge el público allí?

Ha sido una experiencia muy bonita;el público de allí es una pasada, y estamos siempre esperando volver. Por el tema del idioma, Europa se hace mucho más difícil, pero no es nada fácil cruzar el charco y que realmente te compense... Aún así, volveremos en breve.

Muchas de vuestras canciones van sobre el paso del tiempo ¿No hay algún punto de nostalgia en esto?

Sí. Pero es un tema que atraviesa tantos aspectos de nuestra vida que hay muchas maneras de acercarse a él. Pero... ¿un punto de nostalgia? Diría que no; yo creo que es un punto de realidad:el tiempo pasa y eso tiene sus consecuencias –que no tienen por qué ser negativas, ni mucho menos–, pero es así, y es una verdad absoluta.

León Benavente surgieron en los días del 15-M. Como autor de las canciones, no sé si te atreverías a ponerle un título a la actualidad política.

Creo que es tan difícil como ponerle título a un disco. Pero..., no sé, quizá Histeria.