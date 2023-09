La Policía Metropolitana (Met) de Londres aseguró este lunes haber recibido "un número de acusaciones por delitos sexuales" contra el comediante y actor británico Russell Brand.

En un breve comunicado, difundido por los medios británicos, el superintendente del Mando Central Especializado en Crimen, Andy Furphy, señaló que las denuncias se refieren en todos los casos a hechos "no recientes" y que tuvieron lugar tanto en Londres como en otros lugares del país.

Al menos cuatro mujeres revelaron, en una investigación por los periódicos británicos "The Times" y "the Sunday Times" y la televisión Channel 4, haber sufrido violaciones, agresiones sexuales y maltrato psicológico por parte del actor de filmes como "Get him to the Greek".

"Seguimos animando a cualquiera que crea que puede haber sido víctima de un delito sexual, al margen de hace cuánto tiempo fue, a que contacte con nosotros", señaló el responsable policial.

"Entendemos que puede percibirse como un paso difícil a dar, y quiero asegurar que tenemos un equipo de agentes especializados disponibles para aconsejar y dar apoyo", añadió.

En sus primeros comentarios después de que se destaparan las acusaciones, el presentador criticó este fin de semana en un vídeo la "corrupción mediática y la censura".

Entre las acusaciones contra él, una mujer alega que Brand la violó en su casa de Los Ángeles; otra mujer asegura que el actor mantuvo una relación abusiva cuando ella tenía 16 años, y otras dos han relatado que el las agredió sexualmente.

El cómico, de 48 años, que antes de que se hicieran públicas las acusaciones había asegurado que todas las relaciones que ha mantenido en el pasado fueron siempre "consensuadas", no abordó directamente las alegaciones en su último vídeo.