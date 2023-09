«Me vine a la isla de viaje, pero cuando llegué me encantó el ambiente que había y me quedé», revela el artista iraní Behzad Behpour, que inaugurará este viernes la exposición ‘Hippie Knights’ (19.30 horas) en el Club Diario de Ibiza, en un acto presentado por Juan Suárez y que contará con la actuación de Paco Fernández y ‘We The People: Alok&Jon Michell’. Las obras están inspiradas en la sociedad y la vida hippie.

La pintura principal de esta exposición viaja a través de la idea de los hippies que traen amor y alegría a la isla, a partir de una obra del pintor ruso Iliá Repin, que representó la esclavitud en el siglo XIX. Además, entre estas dos obras surgió la idea de crear una en la que representa a mujeres, que intenta mostrar el lujo y los excesos de la sociedad mientras tiran de un barco. «Este año he querido hacer la segunda exposición sobre los hippies y cómo la energía de Benirràs es tan diferente. Decidí pintarlos junto con esta idea de gente tirando del barco en la esclavitud. Este grupo lleva el amor y la felicidad y para mí era una gran idea expresar esta emoción», explica Behpour, quien asegura que desde que llegó a la isla encontró una inspiración diferente a lo que anteriormente había visto en los países en los que había vivido. «Empecé a pintar en Platges de Comte y todo el ambiente era precioso, sobre todo los colores que había. Era un lugar muy libre, como lo que yo hago, no como en Nueva York, donde tenía muchas limitaciones a la hora de transmitir todo lo que pintaba», sentencia el artista, quien también encontró estas limitaciones en Alemania, donde estuvo viviendo tras su paso por Estados Unidos. Todo lo que le rodeó en su llegada a la isla fue lo que actualmente expresa y es su forma de mostrar a los demás lo que pasa por su mente. Algunas de sus obras no solamente se inspiran en el ambiente, sino en personas con las que Behpour ha tenido oportunidad de coincidir: «Trabajé con muchos artistas que están en la isla y soy muy afortunado de haberlos conocido. Cuando me puse en contacto con ellos hablamos de esta energía que transmite la isla y cada uno me regaló una gran historia. Por ejemplo, Jon Michel, de We The People, y otra persona crearon ‘Namasté’ y era un espacio diferente a las discotecas que conocemos, por eso quise hablar con ellos y representarlos a todos». Un ambiente distinto Behpour se declara fan de todo lo que hay fuera del ambiente de las discotecas y le llama más la atención la parte más mística. En esta exposición quiere mostrar cómo la gente viene a buscar una forma diferente de vivir o de expresarse, como los artistas que conoce, que aterrizaron en la isla y ésta les inspiró. Con todas estas ideas, el artista tiene muy claro lo que quiere expresar a su público con esta exposición: «Me encantaría transmitir este mensaje de los hippies y de por qué todo pasa de forma diferente en esta isla. Para mí es increíble y pretendo mostrar esta idea que tengo en mi mente y transmitírsela a la gente».