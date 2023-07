Macarena Gómez regresa a la gran pantalla con uno de sus géneros preferidos, el terror. La actriz ha acudido esta semana al preestreno de la película "El hombre del saco" dentro del Festival de Cine de Paterna (Valencia), en los cines Kinépolis. La proyección estará disponible a partir del 11 de agosto

El hombre del saco es uno de los personajes que más miedo genera entre los niños. ¿Algún momento de tu infancia estuvo marcado por este personaje?

No. De hecho, creo que mis padres nunca me dijeron la expresión 'pórtate bien, que vendrá el hombre del saco'. No recuerdo que me la dijeran. Evidentemente, sé de la leyenda. Desconocía que estaba basada en hechos reales. Eso lo he aprendido gracias a la película. Nunca me produjo miedo porque nunca me intentaron dar miedo con este personaje. El único que me ha producido miedo durante mi vida ha sido ET. Cuando lo cuento, la gente se queda muy extrañada. Me pareció un personaje terrorífico.

¿Y ahora cuáles son tus principales miedos?

¿A qué tengo miedo? ¿A algo físico? A los tiburones. A mí me da muchísimo miedo y eso que voy al mar y a navegar, pero soy incapaz de saltar del barco y saltar en alta mar sola, sobre todo si no veo lo que hay. La incertidumbre me produce muchísimo pavor. Luego tengo otros miedos que son más psicológicos. Lo que más miedo me ha producido en la vida fue la Covid-19. Durante el confinamiento, para mí era vivir en un mundo distópico. Este miedo a la incertidumbre, al no saber qué va a ser de nosotros, si voy a volver a trabajar, si mis seres queridos van a fallecer o enfermara. Para mí, ha sido lo más espantoso que me ha ocurrido en la vida.

¿Y hay miedo a las críticas y los comentarios de odio?

Para nada. No me dan miedo, me dan pena porque pobrecitos, estarán amargados con su vida mientras lo hacen en su casa.

En la película interpretas a Claudia. ¿Cómo definirías a tu personaje?

Claudia es una madre como muchísimas madres que existen en la vida, que han pasado por una serie de dificultades. Es una mujer que se queda viuda y tiene que sacar a sus tres hijos adelante. Lucha por sobrevivir y por darles la mejor vida posible. Es una madre sufridora.

Como madre, ¿te has sentido representada?

Como madre, no. Es la verdad, no te voy a mentir. Los actores creamos personajes a base de referentes. Tengo muchos referentes a la hora de construir a Claudia. Ha sido fácil poder construirla. He ido cogiendo de aquí y de allá, de mujeres que conozco, amigas, madres... pero no me siento identificada. Me identifico como madre que haría cualquier cosa por mi hijo. En el caso de que desapareciera o le ocurriera algo, daría lo que fuera por encontrarlo.

¿Con la película, podemos llegar a sentir ese escalofrío que sentíamos de pequeños al pensar en el personaje?

Me transportó a mi infancia. De hecho, viendo a Claudia me emociono muchísimo. La gente me pregunta cómo puedo llorar, viéndome a mí misma. Tengo la capacidad de distanciarme y ver a Claudia, no verme a mí. Quizá no me transportó a los miedos de mi infancia porque he hecho tanto cine de terror y conozco su código. Pero me transportó a la adolescencia, 12 o 13 años, cuando yo consumía ese cine que ha influido al director. Viéndola me siento niña.

¿Es de los géneros que más disfrutas?

Sí, pero no nos equivoquemos. El cine de terror puede ser una comedia de terror o un drama de terror. El terror, tanto drama como comedia, es el que más disfruto haciendo y el que más cómoda me siento porque he hecho tanto cine y tengo tanta experiencia, que me resulta fácil hacerlo.

Tras tanto tiempo en "La que se avecina". ¿Sientes que de manera inconsciente el personaje de Lola impregna a otros papeles?

Puede ser. Hay veces que difieren radicalmente de Lola y alguna vez veo un atisbo de Lola. Inconscientemente, sí. Alguna vez se me ha escapado.

¿Qué te ha aportado Lola durante todos estos años?

He adquirido mucha técnica como actriz. Aunque sea una comedia, Lola pasa por muchísimas fases y muchísimas emociones. Es un personaje que pasa por tramas muy diferentes y emociones muy distintas. Rodarlo durante muchos años me hace adquirir ese técnica de saber pasar de registro muy fácilmente. Hay escenas que requieren estar muy enfadada, después muy triste o caprichosa. He sabido jugar mucho con los registros y saber pasar de uno a otro con facilidad y naturalidad.