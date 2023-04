Paula Gallego, en Ibiza: «‘Machos Alfa’ ha sido mi escuela de comedia»

Este mes Paula Gallego (El Ferrol, 2004) ha visitado Ibiza en dos ocasiones. La primera fue para entregar dos premios en la gala de inauguración de Ibicine, el pasado 15 de abril, y la segunda, para grabar la segunda temporada de una de las ficciones españolas con más tirón de Netflix, ‘Machos Alfa’. El rodaje comenzó el pasado 18 de abril y se prolongará hasta este viernes en distintas localizaciones de Ibiza y Formentera. La joven intérprete no puede revelar nada de lo que les depara en esta nueva entrega a los protagonistas, cuatro cuarentañeros en plena crisis de masculinidad que tratan de adaptarse a los nuevos tiempos. Sí adelanta que en los próximos episodios los espectadores descubrirán más de la vida social de su personaje, Álex, una vivaracha adolescente que busca ligues en Tinder para su padre separado, Santi, al que da vida Gorka Otxoa. El nuevo proyecto de Alberto y Laura Caballero, creadores de éxitos como ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’, supone la primera incursión en comedia de Gallego. La actriz, que estudia Criminología «como plan B», lleva una carrera imparable desde que, con nueve años, fue fichada para interpretar durante varias temporadas a la benjamina de los Alcántara en ‘Cuéntame cómo pasó’, la serie más longeva de la historia de la televisión en España.

¿Se esperaba la gran acogida que ha tenido ‘Machos Alfa’?

No, sobre todo porque al principio sí que es verdad que había mucho prejuicio con el título, a la gente le causaba cierto rechazo. Pero luego han visto la serie y les ha gustado mucho.

En su opinión, ¿cuál es la fórmula de su éxito?

Es una serie muy bien hecha con unos guiones excelentes. De hecho, cuando los actores hacíamos las lecturas ya nos meábamos de la risa. Los creadores, Alberto y Laura Caballero, llevan tantos años haciendo comedia que lo tienen todo súper medido, saben perfectamente los tiempos que necesita este género. También creo que engancha el hecho de que sea una serie rápida de ver, con capítulos de media hora, y que sea una comedia coral, porque le da mucho ritmo y hace que el público pueda conectar con las distintas historias de cada personaje y pareja.

¿Qué ha supuesto para usted este proyecto?

Antes que nada, tengo que decir que en ‘Machos Alfa’ hemos hecho un equipo muy chulo y que el viaje a Ibiza nos ha unido todavía más. Por otra parte, este proyecto ha sido para mí una escuela de comedia, porque es la primera vez que toco este género.

¿Qué ha descubierto haciendo comedia?

Que con la comedia, aunque sea de forma más inconsciente, también se puede hacer reflexionar al público sobre temas importantes.

¿Cree que Álex, su personaje en la serie, es un buen reflejo de la juventud actual?

Sí. Álex representa las visiones de las nuevas generaciones, mucho más liberales y con menos prejuicios, y también introduce la nueva terminología que emplean como el ghosting, por ejemplo. Mi personaje es el contrapunto a los protagonistas, que superan los cuarenta años, han tenido una educación diferente y ven la vida de otra manera.

Antes de empezar con la comedia, pasó por el terror con las películas ‘La pasajera’ y ‘Viejos’. ¿Le parece más difícil dar miedo o provocar la carcajada?

La comedia me parece más complicada, no es tan fácil hacer reír a la gente.

¿En qué registro se siente más cómoda?

Si tuviera que elegir uno, me decantaría por el drama, que me gusta mucho. Pero al final soy actriz y me encanta probar géneros diferentes, creo que eso es lo bonito de la profesión.

¿Lo de la interpretación le viene de familia?

No. De hecho, de pequeña, no había pensado nunca en ser actriz. Lo de la interpretación me llegó de casualidad. Mi padre es fotógrafo y un día me llevó a uno de los cursos que hacía y el chico de la iluminación dijo que necesitaba a una niña para un cortometraje, se llamaba ‘Último aliento’, y acabé haciendo yo el papel. Tenía entonces siete años. A raíz de ahí,la representante del actor que hacía de mi padre, Verónica Reche, decidió ficharme.

¿Cómo llegó a sus manos el papel de María Alcántara?

Al poco tiempo de que Verónica me empezara a representar, me llegó un casting para la serie ‘Cuéntame cómo paso’. Vivíamos en un pueblo de Murcia y nos tuvimos que ir a Madrid a hacerlo. Era para el papel de Gala, una amiga de la hija pequeña de los Alcántara, pero a la semana nos llamó el productor, Miguel Ángel (Bernardeau) y dijo a mis padres que me querían para hacer de María Alcántara. Eso significaba que tenía que rodar todas las semanas, así que mis padres y yo nos tuvimos que trasladar a vivir a Madrid. Como digo yo, pasó el tren y nos montamos. Podía haber salido mal, pero salió bien. Estuve en ‘Cuéntame’ desde los ocho o nueve años hasta los catorce o quince.

Lo suyo fue empezar por la puerta grande...

Desde luego. Además, yo digo siempre que ‘Cuéntame’, para mí, ha sido mi mejor escuela y que he aprendido de los mejores. Ellos me han enseñado a amar la profesión y me han hecho sentir en familia.

Con quince años, de repente, la sustituyeron en el papel de María Alcántara por la actriz Carmen Climent. ¿Qué motivó ese cambio?

Al irse el actor Ricardo Gómez, decidieron darle más protagonismo a la pequeña de la familia Alcántara. Eso suponía más tiempo de rodaje y, claro, yo no podía grabar tantas horas porque mis horarios, al ser entonces menor de 16 años, estaban muy restringidos, sólo podía rodar dos días por semana y como máximo cinco horas cada jornada. Por otro lado, como el personaje de María cumplía ya 18 años las tramas iban a ser más adultas. Así que todo eso fue lo que acabó motivando el cambio.

¿Cuáles son sus referentes en la interpretación?

Me gusta mucho Blanca Suárez, creo que ha elegido muy bien todos sus proyectos, y la protagonista de la serie ‘Gambito de dama’, Anya Taylor-Joy, también me gusta mucho.

¿Tiene algún proyecto entre manos este año, además de ‘Machos Alfa’?

Hay alguna cosilla ahí, pero hasta que no se cierre no se puede hablar de ella.

¿Qué sueños tiene como actriz?

Me gustaría rodar en el extranjero y hacer teatro.