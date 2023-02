Cristina Campos, escritora: "Me parece muy bestia la capacidad del hombre para separar sexo y sentimiento"

Con 'Historias de mujeres casadas,' Cristina Campos (Barcelona, 1975) se ha vuelto a colocar en la lista de los libros más vendidos. Ya lo hizo con Pan de limón con semillas de amapola, convertido en un longseller y llevado al cine con éxito. Han pasado seis años y con su segunda novela, en la que habla de la intimidad femenina, del amor y de la infidelidad, se alzó como finalista del Premio Planeta. De él hablará el viernes (20.30h) en las Veladas Literarias Maestral de Alicante.

Han pasado cuatro meses desde que se convirtió en finalista del Planeta. ¿Qué ha supuesto para usted como autora y que ha supuesto para la novela?

Como persona es uno de los momentos más hermosos de mi vida, de los más divertidos de la madurez. Soy una mujer de 47 años y es un regalo para la vida. A nivel profesional es la novela más vendida de España y eso para mí es una sorpresa. Yo lo que busco es no decepcionar en la próxima. Tenía un poco de presión después de la primera, tardé seis años en escribir esta y pienso en que la próxima sea mejor.

Habla de la intimidad femenina, de la realidad de muchas mujeres contemporáneas y del sutil mundo de la infidelidad femenina.

Sobre todo de la infidelidad psíquica. Gabriela, la protagonista, lleva 15 años con una infidelidad psíquica a su marido y no pasa nada. Tarda todo ese tiempo en tener algo físico con él. Tengo muchas amigas que tienen infidelidad psíquica con un colega laboral o un amigo, y les da la vida.

¿Más que si fuera física?

Una infidelidad psíquica puede durar toda la vida, no sucede en la realidad, es una historia de amor en la imaginación. Lo que le ha pasado por ejemplo a Mercedes Milá que se ha enamorado del actor cubano William Levy, al que no conocía y al final se han conocido. O el príncipe Harry y Megan. Él se enamoró de una actriz, luego la conoció y al final se casó con ella.

"El éxito es efímero, a nadie le importa si fracaso en la próxima novela más que a mí"

¿Es mejor entonces que sea platónico y no llegue a nada?

Yo hice un casting para una película que protagonizaba Sean Penn, Cara de asesino. Y tenía que conocerle como fuera. Cuando estuve sentada junto a Sean Penn dije: ¿En serio? Treinta años viendo a este tipo y no era para tanto. La imaginación de la mujer es muy poderosa. Conocer a Sean Penn fue el chasco mayor de mi vida. Yo tenía que darle la réplica y nos fumamos juntos un cigarrillo electrónico, pero fue una decepción. La imaginación de mi protagonista es increíble porque pasan 15 años desde que lo ve y le atrae hasta que consigue besarle y enamorarse de él.

¿Novela feminista, novela femenina…?

Feminista no, no, no. Siempre digo que el feminismo no es mi lucha. Vengo de una familia con un padre muy inteligente, feminista; estoy casada con un hombre también muy inteligente y feminista; y estoy criando a hijos feministas, o mejor dicho educados en la igualdad. Mi madre fue una gran empresaria. Yo salí del vientre de una mujer feminista. Por eso para mí es algo normalizado. Mi novela habla de los matrimonios contemporáneos, que se adoran, pero que a ella se le cruza un tío y no quiere enamorarse, pero lo hace. El debate es si rompe todo lo que ha construido en 14 años o se queda con lo que tiene.

Al principio de la novela, Gabriela, mientras está con su amante, asegura: "No sé si las mujeres estamos diseñadas para llevar una doble vida". ¿Cómo ha pesado la educación, la religión también, en este sentimiento de culpabilidad que los hombres no sienten en muchas ocasiones?

No creo que sea una cuestión de educación. Yo no hablo de la culpabilidad, hablo de la incapacidad de la mujer para separar el sexo de los sentimientos. Cada vez creo menos que sea una cuestión educativa. El deseo de sexo es mayor en el hombre que la mujer, físicamente es así. En la novela hay una trama de prostitución de lujo. Es algo que me impresiona porque en Holanda supone el 0.4% del IPC y en España son 18.000 millones de euros lo que supone la prostitución,. A mi me parece muy bestia la capacidad del hombre para separar sexo y sentimiento.

¿Seguimos viendo la infidelidad femenina peor que la masculina?

No. En mi entorno, que somos mujeres blancas, europeas y privilegiadas, entendemos perfectamente que se te puede cruzar un hombre y te enamoras. El tedio de la vida cotidiana, la convivencia, y más cuando no dependes económicamente, pues va afectando. Así que o tu marido o tu esposa te suma o te vas. Si no lo haces es porque hay sentimientos. He hablado con amigos que son infieles y sus amantes han querido dar un paso más. Las mujeres nos separaríamos por un amante, ellos no, se quedan con su mujer. Mis amigas están separadas porque han tenido amantes y rompieron con lo que tenían. Sin embargo, ellos ninguno. Son capaces de volver a lo que tenían. Ellos tienes esa capacidad.

¿El que usted sea mujer implica que sus personajes femeninos están mejor perfilados?

Pues yo creo que sí. Pero decir eso tiene mala prensa. Compañeros míos escriben constantemente sobre mujeres, pero a mí me da miedo escribir sobre protagonistas hombres.

Estamos en el siglo XXI, pero no están las mujeres mejor en muchos países como Irán o Afganistán, aunque en España el machismo perdura.

Soy de cinco ONG, ayudo con lo que puedo. Mi hija trabaja en una ONG. Pero, desde aquí ¿qué puedes hacer? No sé cómo puedo ayudar, ojalá, me da una pena terrible.

Con Pan de limón con semillas de amapolas (2016) consiguió vender más de 250.000 ejemplares, convertido en un longseller y publicado en diez idiomas. Un listón muy alto puso para su nueva novela.

No sentí responsabilidad, ninguna, porque escribí sin que nadie me pagara. Si no salía pues no salía. Cuando empecé a escribir pensé en presentarme al premio, sin que nadie supiera nada. El éxito es efímero, a nadie le importa si fracaso en la próxima novela más que a mí. Pero soy catalana y me sabe mal que la gente pague por un libro y no disfrute. Los que son responsables son los políticos, los que entretenemos solo queremos que la gente lo pase bien.

Del cine a la literatura y al contrario

Cristina Campos hizo el viaje del cine a la literatura, tras coordinar el Festival Internacional de Cine de Haidelberg y luego a su vuelta España siguió y se convirtió en una guionista de prestigio. Con la adaptación a la gran pantalla de Pan de limón con semillas de amapola, realizó el viaje de vuelta, de la literatura al cine. ¿Ve posibilidad de repetir con Historias de mujeres casadas?

No está vendida todavía a ninguna productora. Hay varias televisiones y plataformas interesadas, pero me está costando mucho tomar la decisión. Es muy fácil cruzar la línea en una novela intimista, porque es intimista y no erótica. Me da miedo que crucen esa línea y lo banalicen, y den más potencia al sexo que a los sentimientos. Agradezco mucho a las productoras que se interesen, pero quiero que sea algo muy bonito, que la intimidad femenina se retrate desde la verdad. En mi cabeza estoy pensando en el guion, pero tengo que decidir si se hace una serie o un largo, no me decido… estoy pensando, confundida aún. Ojala encuentre la plataforma y la productora que tenga la sensibilidad para hacerla como yo creo.

"En una película es muy fácil cruzar la línea en una novela que es intimista y no erótica"

¿Viviendo con un cineasta como Jaume Balagueró y con su experiencia en el cine es de esas autoras que se ponen exigentes a la hora de llevar sus novelas a la gran pantalla?

Sí, soy muy exigente. Si es un largometraje seré más; si es una serie, pues es otra cosa. Yo soy una escritora y a la vez guionista. Me dolería mucho que se cruzara esa línea que te digo. Dependerá del contrato.

¿Y ahora qué está escribiendo, novela o guion?

Estoy haciendo un guion que me encanta, Swing para principiantes. Yo bailó swing, bueno bailaba jazz... Estamos haciendo con Héctor Claramunt una comedia musical de seis capítulos, que ya hemos firmado. Al estilo de La La Land, que es mi película favorita. Y nos lo estamos pasando muy bien.

¿Cómo cree que será el sabor de La Femme, el vino creado especialmente para su novela en las Veladas Literarias Maestral?

Me tenéis que enseñar a beber vino y saborearlo. Soy poco bebedora, pero me lo imagino dulce, íntimo, femenino, suave…