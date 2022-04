‘Paradís’, la exitosa obra escrita e interpretada por Sergio Baos, llega al Centro de Cultura Can Jeroni donde se podrá ver en un único pase el sábado, 9 de abril, a las 20 horas. ‘Paradís’ ha sido definida como un thriller rural negro o una road movie ambientada en Mallorca con una fuerte componente de tragicomedia ácida, que algunas críticas han comparado con la narrativa de los hermanos Coen. El espectáculo de El Somni Produccions se podrá ver con entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

La obra parte de la premisa de que Mallorca es un paraíso. Por sus paisajes, con aguas turquesas, un entorno cautivador, pero no todo el mundo que vive en ella puede disfrutar de los placeres reservados a los que hacen vida de vacaciones. «Es un relato contado a cuatro voces: las de Joana, el jefe pensante del plan, Sebastià, el cura víctima a priori de este plan, Pepe, la mano ejecutora del plan y, el hijo de Joana y Pepe y objeto principal del plan. Sin él nada es posible a pesar de que no sabe muy bien cómo ha llegado a encontrarse en el centro de la historia. Sobre el escenario, ‘Paradís’ es una historia contada por un solo actor que se mete a la piel de los cuatro personajes para explicar esta historia divertida y emotiva desde cuatro puntos de vista diferentes», según la sinopsis de la obra

Según explica el autor y actor, Sergio Baos, la idea del proyecto nació con la intención de contar «una road movie a la mallorquina que pasara en una Mallorca no turística, en una Mallorca que no suele salir a las fotos de las postales, que no sale en los índices de los lugares más ricos del estado español. Pero todo este mundo está contado desde un punto de vista muy cómico y, a veces, emotivo. En relación a la tradición del humor de Rafael Azcona y de Berlanga, de los hermanos Coen con películas como ‘Fargo’ o ‘A serious man’, o incluso de la tradición literaria de la novela picaresca, ‘Paradís’ quiere seguir fiel a estos maravillosos contadores de historias que a través de sus trabajos nos llevan a una verdad verosímil que podemos reconocer a pesar de que esté muy fuera de nuestras propias realidades».

El director

El director de ‘Paradis’, Xavi Núñez, cree que, «como en la vida, aquí nadie regala nada a cambio de nada. La mentira y la verdad son la base del que habla y también del que escucha. Por lo tanto en ‘Paradís’ todo tiene un por qué y, cómo no, un porque no. Un texto que pide un viaje iniciático, casi como Ulises en la Odisea. Los personajes combinan este viaje con la idiosincrasia y cultura de unos determinados estamentos de una tierra tan particular como es Mallorca. Y, por supuesto, toda road movie necesita un vehículo, el actor nos hará viajar, imaginar, escuchar, ver, sentir y tocar el mundo que se nos presenta. Un reto interesante es dar importancia y veracidad al personaje femenino interpretado por un hombre. Un personaje ya de por sí complejo y pleno de matices, convertida en una femme fatale, pero a la vez, en una madre coraje al más puro estilo de Becht. La mujer en esta obra es el poder y los hombres condicionan todos sus actos a ella, a sus argucias, órdenes o a un simple movimiento sensual de lengua».