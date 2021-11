Rebecca Makkai: «La amistad es una categoría de amor, pero no la única»

El sida fue la primera pandemia mediática que provocó pavor. Ahora el covid.

En ambos casos, necesitábamos educación e información lo más rápido posible, y una sana sensación de miedo, una conciencia de cómo frenar la propagación. Sin embargo, en ambos casos, lamentablemente también tuvimos, y seguimos teniendo, una gran cantidad de información errónea.

La novela empieza con un funeral. ¿Sale de los entierros con más ganas de vivir?

La brevedad de la vida le da urgencia. Ha pasado mucho tiempo desde que fui a un funeral, pero no mucho desde que perdí a un amigo cercano. Especialmente cuando alguien muere joven, te hace sentir que necesitas aprovechar al máximo cada día.

‘The Great Believers’ es el título original, ‘Los optimistas’ en español.

Entiendo que se trata de lo más cerca que podemos llegar al original sin agregar una connotación religiosa que no está necesariamente en inglés. Me gusta mucho Los Optimistas, y otros idiomas han creado una traducción similar, por ejemplo, ‘Les Optimistes’ en francés, ‘Die Optimesten’, en alemán.

Un aforismo dice: «El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, y el realista ajusta las velas».

Soy una gran optimista, pero también trato de adaptarme a las condiciones cambiantes. Cuando llegó el covid, fui la primera en expresar a los demás que todo estaría bien. Cuando quedó claro que ese no era el caso, estaba ocupada pensando en cómo podría enseñar a escribir en línea o cómo mis hijos podrían pasar el tiempo en casa.

La novela empieza en el Chicago de 1985. La película ‘Philadelphia’ es de 1993. ¿Esos ocho años fueron los peores?

Esos años abarcan el apogeo de la epidemia estadounidense. La mayoría de las muertes ocurrieron en 1991 y 1992. Pero es importante recordar que el sida está lejos de terminar; todavía hay alrededor de un millón de personas que mueren de sida en todo el mundo cada año.

¿Los Oscar a Tom Hanks y Bruce Springsteen ayudaron a bajar la presión sobre la comunidad gay?

En 2021, dudo que alguien hubiera elegido a un actor heterosexual para ese papel, sin embargo fue el movimiento más pragmático en 1993, una forma de invitar a una audiencia más amplia.

La narración va dando saltos entre los 1985 y 2015. Tres décadas que parecen tres siglos.

Cuando entrevisté a supervivientes del sida, a menudo se maravillaban de la rapidez y la lentitud con que habían pasado los últimos treinta años. Me fascinó la manera en que funciona la memoria frente al trauma y supe que el paso del tiempo tenía que ser un componente importante del libro.

No he leído sus dos anteriores novelas, ‘The Borrower’ (2011) y ‘The Hundred-Year House’ (2014), pero ‘Los optimistas’ me parece muy europea, para bien.

Un profesor de la universidad en la que me gradué me explicó de manera bastante convincente por qué pensaba que se trataba de una novela victoriana. (Tenía que ver con el paso del tiempo, la cantidad de personajes, el testamento impugnado, la cantidad de secretos). ¡También me encanta la idea de que sea de alguna manera europea!

Su abuela paterna Rózsa Ignácz fue actriz y novelista en Hungría.

Escribió unas cuarenta novelas y yo solo he podido leer una (en la traducción aproximada de mi padre) porque mi húngaro no es nada fuerte.

Siempre creí que Chicago era la ciudad más progresista de Estados Unidos, aunque después de leer su novela, ya no sé.

Es bastante progresista en algunos aspectos, aunque está lejos de ser la ciudad más progresista de Estados Unidos. Tuvo una mejor respuesta al VIH / Sida que muchas ciudades estadounidenses. Lo que sí tiene a su favor (y también lo hizo en la década de 1980) es el espíritu del Midwest, donde las personas son bastante igualitarias y se cuidan unas a otras.

¿La amistad es el valor más esencial luego de la salud?

Digamos amor. La amistad es una categoría de amor, pero no la única.