La bailarina Nur Banu celebra cuatro décadas sobre los escenarios en Ibiza

Es un espectáculo de danzas orientales basado en la era dorada en la que Hollywood comenzó a volver los ojos hacia Oriente y que supuso un boom en el que surgieron los grandes nombres de la música y la danza árabe. Lo hará junto a su grupo Layali, formado por alumnas suyas y que la acompaña desde hace quince años en sus espectáculos por todo el mundo, con coreografía de Nur Banu y música de su compañero Yaron Marko.

«Me hubiera gustado celebrarlo más a lo grande, acompañada por artistas internacionales, pero tal como están las cosas con el covid es difícil traer a gente de fuera. De todas formas la calidad no se resiente y lo importante es presentarlo ante el público de Ibiza», asegura.

La bailarina italoegipcia rememora su llegada a Ibiza como modelo, hace 42 años, y cómo decidió dedicarse en exclusiva a la que era su gran pasión, la danza: «Llegué a una finca sin agua y sin luz y me metí por completo en el mundo de la danza. Han sido 40 años muy intensos, en los que he bailado ante príncipes y jeques y en teatros de todo el mundo, pero siempre teniendo Ibiza como referente, como mi hogar. La isla me ha dado la inspiración y he creado todos mis espectáculos aquí».

«La pasión sigue intacta»

Tras cuatro décadas asegura que sigue con la misma ilusión y con la misma pasión que cuando empezó: «Por supuesto que mantengo la ilusión. Es diferente, porque la energía cambia y ahora tengo más conocimiento, técnica y sabiduría, pero la pasión sigue intacta. Me gusta ver mi trabajo reflejado en los demás, ver cómo mis coreografías se siguen llevando a los escenarios y, sobre todo, bailar ante el público, porque que yo siga bailando a mi edad es un gran regalo». «Generalmente -continúa- la danza oriental se asocia a la juventud, la belleza y la sensualidad, pero yo bailo con todo mi amor y con toda una cultura detrás».

La bailarina asegura que, por el momento, no se plantea la retirada, mientras pueda seguir bailando: «En esta época no se pueden hacer muchos planes. El año pasado tenía una gira internacional y todo se anuló, pero el mundo del arte tiene que resucitar. Yo sigo teniendo proyectos y sigo invirtiendo en mis espectáculos», dice, y explica que para ‘Glamour Golden Era’ ha encargado todos los trajes en El Cairo. «Voy todos los años al festival Crazy Night, donde acuden bailarines, coreógrafos y maestros de todo el mundo y encargo allí todos los vestidos. Ya se saben mi talla de memoria», ríe.

Nur Banu se muestra muy agradecida al público ibicenco: «Siempre me ha dado mucho cariño y yo, por mi parte, he intentado educar al público, que sepa que la danza oriental es mucho más que la danza del vientre. Yo creo que la gente de aquí ha llegado a entender este arte».

El espectáculo comenzará el domingo a las ocho de la tarde y las entradas están a la venta en la página eivissacultural.es a 8 euros en anticipada, o el mismo día del espectáculo desde una hora antes a 12 euros.