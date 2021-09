Carles Guasch supera la «travesía del desierto» covid

El artista ibicenco sí ha participado en este tiempo en muestras colectivas, sobre todo en las que organiza el comisario Antoni Torres Martorell entre las islas y los dos lados del Mediterráneo, pero ya tenía ganas de mostrar sus nuevas obras y caminos con más profundidad.

La exposición se tenía que haber hecho en 2020 en la misma sala, pero las restricciones lo impidieron, y en este tiempo ha cambiado: «Estaba ya preparada en 2020, pero tras esta travesía del desierto que nos ha ahogado a todos no tenía ganas de hacer nada sin público, porque considero que la mirada del otro es fundamental para el arte. En los meses de confinamiento apenas pinté, me dediqué a leer y a ver cine, también porque tengo el estudio fuera de casa y era un problema. Pero después retomé la actividad, así que al final he hecho una selección de lo que ya tenía con las nuevas obras creadas en este periodo», explica.

La exposición

En ‘Geometría Fragmentada’ el artista presenta un conjunto de 17 piezas en diferentes formatos, desde miniaturas de 20x20 a otras de hasta un metro por un metro. En ellas combina su camino en la abstracción lírica con su gusto por la geometría: «Son formas geometrizantes, pero no muy ortodoxas -admite-. Es una distribución de elementos que se entrelazan pero con un orden que tiene más que ver con lo cromático».

«Está presente el collage, como es habitual y reconocible en mi trabajo, aunque nunca ha sido un collage entendido como tal, sino fragmentos de composición. Son elementos pintados y superpuestos, no piezas extrañas a la obra», señala. Son cuadros en técnica mixta, pero en los que predomina el óleo: «En eso soy un clásico -reconoce entre risas-, prefiero el óleo porque me da unos resultados que no ofrece el acrílico».

Después de este periodo de silencio individual -su última muestra en solitario fue en 2016 en Es Polvorí junto a poemas de Toni Roca- Guasch rompe una lanza por el trabajo de Antoni Torres Martorell y la Fundació Baleària en los últimos años para promocionar el arte de las islas: «He trabajado, como otros artistas, en varias de las colecciones que ha movido Torres Martorell, que ha conseguido algo que se llevaba reivindicando mucho tiempo: la interacción entre las islas Balears y con otros puntos del Mediterráneo».

«Los artistas nos hemos unido más que nunca y nos ha dado la posibilidad de conocernos e intercambiar ideas, porque entre Ibiza y Mallorca, por ejemplo, estábamos totalmente separados, y con Menorca ni te cuento. Ha hecho algo muy importante en eso tan difícil que es la unión de lo balear, de la que tanto se habla pero por la que se hace bien poco», termina.