Hugo Castejón: «Ibiza es un lugar para sentir que ‘te estás pillando’»

Con tan solo quince años Hugo Castejón (Oviedo, 1978) ya tocaba la guitarra y componía sus primeros temas. El cantante, que estudió Economía en Madrid, lanzó ‘Te estás pillando’ hace dos semanas, su «canción del verano». El tema, grabado íntegramente en Ibiza, cuenta ya con más de medio millón de reproducciones, y tiene un tono alegre y fresco. En palabras del artista, «es un tributo a la isla, por transmitir tan buena energía».

¿Cómo han ido las primeras semanas del lanzamiento de su tema ‘Te estás pillando’ ?

Genial. Estoy muy contento porque, en tan solo dos semanas, cuenta con medio millón de reproducciones. Está teniendo una acogida brutal y, de hecho, muchos la catalogan como una de las canciones del verano. Ver esto siempre motiva porque al cantar trato de expresar el flow que llevo dentro. Hay veces que conecto con la gente y otras que no, pero cuando hay conexión es una sensación inefable.

¿Cómo surge la idea de componer esta canción?

Antes del confinamiento tenía mucha actividad. Cuando se paró todo, empezó el proceso creativo. La letra la escribí yo, con ayuda de Chus, mi productor. Al principio surgió una melodía que conectaba con la sensación de disfrutar del agua cristalina y del flow de Ibiza. Era una melodía fresca, con muy buen rollo, que transmite lo que siento yo cuando estoy en Ibiza. Esta isla es un sitio muy de te estás pillando, de conocer a alguien especial que te enganche y que haga que surja esa conexión que representa que te empiezas a enamorar.

La canción tiene un tono divertido y alegre. ¿Qué busca con este tema y con su música?

Me gusta transmitir buen rollo, a pesar de las dificultades actuales que todos tenemos, especialmente los artistas. Aun así, no se acaba todo. Debemos tener un espacio para divertirnos y bailar, aunque sea dentro de las restricciones, pero tenemos derecho a esa frescura, oxígeno y buen rollo. Además, hay mucho que celebrar y nos lo merecemos. Con esta canción intento insuflar buen rollo a la gente y que, sea cual sea su situación actual, se venga arriba y baile. Los artistas tenemos la obligación de aportar nuestro granito de arena en los malos momentos para que lo negativo se disuelva un poco.

¿Le dedica su nueva canción a alguien en especial?

El tema se lo dedico, como siempre, a todos mis fans, que siempre me apoyan. Diariamente me demuestran muchísimo cariño.

¿Qué toque especial tiene esta canción que no tengan las anteriores?

Cada canción refleja un estado de ánimo en cada momento de la vida. Para mí, esta canción es una llamada a la libertad y al buen rollo. Otras pueden tener también esas buenas vibras, pero esta es la máxima expresión de todas ellas, también por la situación que atravesamos hoy en día.

Su estilo se encuadra dentro de la música urbana y del reguetón. ¿Qué opina de este género que, a veces, resulta polémico por sus letras machistas?

Me ubico dentro de ese estilo porque he vivido durante muchos años en Miami, donde hay mucha influencia latina. He escuchado mucha música de este estilo, por lo que me siento muy identificado con ella. En cuanto al reguetón, los músicos no deben tener límites a la hora de expresar lo que quieren decir. Si no son los artistas los que rompen con lo políticamente correcto, ¿quién lo va a hacer? Mientras haya respeto y las letras no se hagan con mala intención, cada uno puede expresarse como considere.

Todos sus temas son singles. ¿Tiene pensado sacar algún disco?

No lo sé, porque soy una persona a la que le gusta vivir el momento, pero lo más seguro es que sí, porque me lo piden los fans. Me gusta sacar singles porque expreso lo que siento en un momento determinado. Además, soy muy impulsivo. Si algo me gusta no me lo reservo, decido compartirlo con todo el mundo.

¿Por qué eligió Ibiza para grabar el tema?

Descubrí la isla cuando tenía cinco años porque me trajeron mis padres y, desde entonces, guardo muy buen recuerdo. Venía todos los años y ahora vivo entre Ibiza y Madrid. La isla es mi lugar de libertad, me da energía positiva. En el videoclip de la canción reflejo lo que la isla es para mí. De este modo, quienes la conocen pueden recordar lugares y momentos y, quien no tiene la suerte de haber venido, puede descubrirla.