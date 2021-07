María Oruña y el enigma de la habitación cerrada

’Me gusta la novela negra, aunque pocas veces me asomo a su veta más comercial. No es que desmerezca esa producción, claro, que tan buenísimos exponentes ha dado a lo largo de los últimos años, pero la verdadera novela negra late lejos de los focos y de los diarios de tirada masiva. Eso sí, de vez en cuanto sí me gusta asomarme a ese balcón y degustar alguna de sus creaciones: en este caso le ha tocado a ‘Lo que la marea esconde’, de la escritora gallega María Oruña, una autora de esas que venden decenas de miles de libros y que, además, lo hacen bien. Muy bien, de hecho. En esta novela Oruña se enfrenta al viejo enigma de la habitación cerrada: cómo alguien ha podido ser asesinado en una habitación de la que nadie puede salir ni entrar, al menos de forma aparente. En algún punto de su carrera, todos los autores de novela negra o policiaca se enfrentan a sí mismos y a este delicioso enigma y Oruña lo solventa con suficiencia y calidad narrativas.