Madre e hija unidas por el arte y la memoria

Madre e hija cruzan sus miradas profundas y niegan rápidamente con la cabeza cuando se les pregunta si es su primera colaboración artística. La bailaora Leilah Broukhim ya presentó piezas de sus espectáculos flamencos en las exposiciones de su madre, la artista plástica Elisabeth Louy, en la galería B12 y en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Ahora vuelven a coincidir en el espacio AstArte, en el jardín de Sa Caleta. Louy expondrá su última producción y Broukhim presentará su nueva faceta como cantante folk. Será el martes 6 de julio. La exposición se inaugura a las 19 horas y el concierto a partir de las 21. La experiencia se llama ‘Mäadar’, madre en lengua farsi, en homenaje al origen persa y sefardí de la familia.

La idea surgió cuando Mathias Kamelman, promotor de AstArte, ofreció un concierto a Leilah y le comentó que iban a hacer también exposiciones. «Quién mejor que mi madre», pensó la bailaora y cantante.

Leilah ha abierto este nuevo camino en su trayectoria artística como cantante durante la pandemia, tras años entregada al baile flamenco entre Nueva York, Madrid y Ibiza. «La música me ha interesado desde pequeña y hace seis años empecé a tocar la guitarra flamenca, como conexión con los músicos con los que actúo habitualmente. Pronto me di cuenta de que me apetecía más tocar otras músicas, el rock, o el folk americano, que me encanta. Durante la pandemia compuse un tema y pensé que sería flor de un día, pero luego han ido saliendo más», explica. «Me encanta compaginar la intensidad del flamenco con la sutileza del folk», dice.

Tras bailar en varias compañías y actuar desde hace años en el tablao de Casa Patas, en Madrid, Leilah ha presentado ya varios espectáculos propios: Dejando huellas’, ‘Embrujá’ y ‘Lorca poeta flamenco’, justo antes del confinamiento, que quiere estrenar en otoño en Ibiza. Además da clases de flamenco en la academia J. V. Dance de Santa Eulària y el 19 de agosto presentará sus canciones como telonera de Anni B. Sweet en el ciclo Dorado Live Shows, en el Hotel Santos.

Cuatro estilos

Por su parte, Elisabeth Louy reúne en esta muestra pop-up de solo cinco días obras de cuatro estilos diferentes que ha cultivado durante su trayectoria, en la que es conocida por sus dibujos pictóricos rápidos directamente con los botes de pintura sobre la papel, cartón o madera.

Mostrará piezas de ‘La piel del alma’, en las que combina fotografía y pintura, ‘Chelsea series’, de dibujos pictóricos lineales en los que la mirada y la forma femenina son absolutos protagonistas; ‘Reflejos del alma’, que son grabados sobre espejos directamente con una punta de diamante, y ‘Coffee time’, retratos brumosos a partir de manchas de café.

Louy está contenta de poder presentar su obra junto a los restos fenicio-púnicos de sa Caleta, en esa base mediterránea y oriental de su memoria familiar y vinculada al matriarcado y al amor y la belleza exterior e interior que representa la diosa Astarté.