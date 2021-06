La frontera entre sueños y realidades

Los sueños son campo abonado para al especulación, son ese lugar íntimo que en el que las reglas de la realidad se derrumban causando una fascinación instantánea. Sin llegar a ponernos calderonianos y afirmar que la vida es sueño, es evidente que la humanidad ha buscado con fruición relacionar lo que vivimos en el sueño con nuestra vida cotidiana: ya sea como profecía del futuro, como explicación del presente o como vía escape a universos alternativos, sueño y realidad están condenados a entenderse y convivir. Y en ese proceso, lo onírico invade lo real y viceversa, hasta llegar a la creación y, por supuesto, a unos cómics que desde sus inicios surcan el mundo de los soñadores. Desde el mítico Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, los autores de historieta han aprovechado que, durante décadas, solo el cómic podía plasmar con exactitud el surreal reino de Morfeo. Un curioso ejemplo fue la revista The Strange World of Your Dreams, que en los años 50 enlazaba el género de terror y crímenes que con tanto éxito poblaba las revistas con un análisis de las pesadillas que se revestía de apariencia freudiana. Supuestos testimonios reales eran transformados por artistas de la talla de Jack Kirby, Joe Simon o Most Meskin en visitas guiadas a mundos de pesadilla, a paradojas de la realidad que el «prestigioso especialista» Richard Temple explicaba en ocasiones echando mano de una sui géneris interpretación del psicoanálisis, creando siempre obras tan alucinantes como su título prometía. La editorial Diábolo publica El extraño mundo de tus sueños (traducción de José Miguel Pallarés), un cuidado tomo con una selección de estas historias realizada por el especialista Craig Yoe que consigue dejar al lector completamente descolocado, perdido en mundos de los que no está claro que salgamos al despertar.