El pasado mes de febrero vio la luz el poemario de Iolanda Bonet ‘Més que mots’, trece años después de que fuera galardonado con el Premi Baladre de poesía. Hoy, a las 19.30 horas, la escritora lo presentará en público de la mano del catedrático de Literatura Bernat Joan i Marí en la sala de actos de la sede de la Universitat de les Illes Balears en Ibiza, ubicada en el edificio de la antigua Comandancia. También participará en el evento Marc Roig Torres, antiguo alumno de la autora ibicenca y creador de las ilustraciones que acompañan a este libro dirigido fundamentalmente al público infantil y juvenil.

Como explica la propia escritora, la originalidad de ‘Més que mots’, editado por el Institut d’Estudis Eivissencs’, reside en que «todos los poemas están hechos con monosílabos», aunque, reconoce, en algunos casos «ha hecho falta recurrir a trucos». Bonet tiene muy claro por qué se ha decantado por esta fórmula: «‘Més que mots’ es un homenaje a las cosas pequeñas de la vida, aquellas que parecen no tener importancia. Los monosílabos son la base de la comunicación y pasan desapercibidos, como aquellos detalles en los que apenas te fijas por su reducido tamaño, pero que son capaces en este caso de construir un poemario».

El libro lo integran 51 poemas divididos en siete capítulos, dedicado cada uno a una temática, como los animales, las plantas o el hogar. Los textos se complementan con las coloridas ilustraciones del joven ibicenco Marc Roig, que estudió en la escuela Joso de Barcelona. «Palabra y dibujo son una buena combinación», comenta Bonet.

‘Més que mots’ fue uno de los libros que la autora ibicenca estuvo firmando en la Diada de Sant Jordi de Ibiza y en el Día del Libro de Santa Eulària. «Este año he acudido con cuatro novedades, algo que no me había pasado nunca. Entre ellos, ‘L’espasa del corsari, una història d’Antoni Riquer’, con ilustraciones de Gabriel Lisowski, y ‘Cuerpos habitados’, una antología de poesía erótica editada en Colombia», destaca.