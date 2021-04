El tiempo ido, la nostalgia y la soledad envuelven los versos de 'Barras de luna', el estreno en poesía de la escritora cordobesa Ana Vega Burgos, que ha sido galardonado con el 8º Premio Internacional de Poesía José Zorrilla, dotado con 3.000 euros y la publicación del libro. Un camarero, un Don Juan y una pianista son algunos de los protagonistas de este "poema escenificable" que Ana Vega (Villafranca de Córdoba, 1965) ha situado en un club de jazz y escribió "en una especie de estado de gracia, en apenas una semana", durante la lectura de un tomo de la revista Litoral, ha explicado este jueves a Efe antes de recoger el galardón en Valladolid.

"Habla de la soledad, de la nostalgia de la época joven cuando no quieres que las noches se acaben, de la soledad que te hace sentir la música", ha precisado esta escritora galardonada con el 8º Premio Internacional de Poesía José Zorrilla, instituido por el empresario y productor teatral Enrique Cornejo. El cuadro de Edward Hopper 'Halcones de la noche', un nocturno que proyecta al exterior la mortecina luz de un bar donde consumen el tiempo tres clientes, representa en buena medida el mensaje de este poemario, el primero publicado por Ana Vega, ya que con frecuencia moldea en verso sus inquietudes y aprensiones.

La novela, el relato y ahora la poesía han sido los tres géneros de su trayectoria literaria, que no elige libremente sino que le llegan en cada momento "como si algo te invadiera, te absorbiera otra personalidad: es algo que me viene, es una cosa que no se puede alcanzar cuando uno quiere", ha explicado. Después de residir varios años en Niebla (Huelva), a los 18 años comenzó a escribir novelas de amor que le publica Bruguera en su colección Arcadia. Es autora, entre otros títulos, del relato 'Esperando a Anais' (2013) y de la novela 'No vuelvas a llamarme princesa' (2016) sobre la violencia de género en los adolescentes y que publicó en edición digital.

Más recientes son el conjunto de relatos 'Tacones de cristal' (2016) y la novela 'Rosas para Amelia', galardonada con el V Premio de Narrativa Juvenil de la Diputación de Córdoba. Desde su instauración en 2013, Ana Vega es la primera mujer distinguida con el Premio Internacional de Poesía José Zorrilla, concedido por un jurado del que han formado parte el escritor y periodista Luis María Anson y los poetas Fermín Herrero, Luis Alberto de Cuenca, Raquel Lanseros, Carlos Aganzo, Jesús Fonseca y Jorge de Arco.