«No queremos que se pierda la sabiduría popular sobre las plantas de las Pitiusas»

La obra ‘Libro de campo de las plantas silvestres de Ibiza y Formentera’ (editorial Surumbam), de Josep Colonques y Juan Obrador, que salió a la venta la pasada semana, se convirtió el 23 de abril en uno de los best sellers de la Diada de Sant Jordi de Ibiza. Probablemente, como apuntan los propios autores, el hecho de que las excursiones campestres se hayan puesto de moda desde que estalló la pandemia ha influido en este repunte del interés por la botánica. En cualquier caso, Colonques y Obrador están muy satisfechos con la buena acogida de la publicación, que, señalan, concibieron con el propósito de aportar «un granito de arena para que no se pierda toda la sabiduría popular en torno al uso de las plantas que hay en las Pitiusas». El libro, explican, es una herramienta práctica para reconocer sobre el terreno «259 de las más de 800 plantas silvestres diferentes que hay en Ibiza y Formentera».

La guía está estructurada en forma de fichas en las que se recogen las características, las propiedades y los usos populares de cada una de las especies vegetales silvestres. Se facilitan diferentes datos, como la época de floración, los principios activos, las partes que se pueden aprovechar, las aplicaciones, las precauciones que hay que tomar o los lugares en los que suele crecer cada ejemplar, por ejemplo, en torrentes o zonas sombrías, sin especificar zonas geográficas. Toda esta información va acompañada de fotografías para que sea fácil identificar cada planta.

«Una planta no puede sustituir nunca a un medicamento»

Colonques recomienda consultar a un médico antes de recurrir a remedios naturales

«En Eivissa y Formentera hay mucha tradición de emplear plantas para mejorar ciertas dolencias, pero hay que ir con mucho cuidado porque existe la falsa creencia de que por el hecho de que un remedio sea natural no va a pasar nada. Antes de usarlas se debe consultar a un médico especialista porque, en caso de enfermedad o si se toman medicamentos, pueden interactuar mal», advierte Josep Colonques. Juan Obrador señala que «todas las plantas, en las proporciones adecuadas, pueden tener una utilidad», pero, recalca, «hay algunas que son tan tóxicas y que es mejor ni tocarlas». «Una planta no tiene que sustituir a un medicamento, en todo caso, complementarlo», insiste Colonques. Entre las plantas de las Pitiüses que tienen más propiedades, Obrador destaca la manzanilla, «es digestiva y sirve para lavar los ojos y las heridas», y el hipérico, con el que «antiguamente los payeses hacían el oli de pericó para aplicar sobre quemaduras y heridas». Entre las especies más tóxicas, cita el estramonio, que es «alucinógeno y puede llegar a ser mortal» y Colonques destaca el ricino. El naturólogo resalta, por otra parte, las propiedades del romero, una de las plantas silvestres más abundantes en los campos pitiusos, junto al tomillo y el vinagrillo. «Al romero le llaman el ginseng mediterráneo porque es vigorizante, además de mejorar la digestión y fortalecer el cabello», señala. Obrador y Colonques recomiendan al ir al campo que solo se «recoja la cantidad de planta necesaria, y no manojos, para evitar debilitarla» y recuerdan que hay especies que están protegidas y no se pueden coger, como las orquídeas.