Nueve películas y series para ir a Marte

Quizá sea por su proximidad o por sus similitudes con nuestro planeta, pero Marte ha despertado desde siempre una extraña fascinación en la cultura popular, sea en forma de pavorosa invasión marciana o de épico ensueño aventurero. Coincidiendo con la ilusionante llegada del Perseverance al planeta rojo, seleccionamos nueve películas y series de ficción sobre viajes y misiones de colonización a Marte; y por supuesto, los peligros que puede esconder su aparente suelo yermo. Todas ellas están disponibles en ‘streaming’, lo que explica lloradas ausencias en esta relación como las de ‘Misión a Marte’, de Brian De Palma, o la super-docuserie ‘Mars’ de National Geographic.

Marte (The martian)

RIDLEY SCOTT, 201

Exultante entretenimiento basado en la novela ‘El marciano’ de Andy Weir en el que Matt Damon, a modo de ingenioso náufrago con vocación de MacGyver, intenta sobrevivir en el planeta rojo sin apenas recursos, tras haber sido dado por muerto y abandonado por la misión espacial de la que formaba parte. Sentido del espectáculo y humor a raudales, en la película más disfrutable de Ridley Scott. Fue nominada a siete Óscar, entre ellos el de mejor película; aunque lo más marciano es que ganó el Globo de Oro en la categoría de mejor comedia o musical. Disponible en Apple TV+, Microsoft Store, Rakuten TV y Google Play.

Terraformars

TAKASHI MIIKE, 2016

Delirante adaptación, cien por cien Miike, del exitoso manga homónimo. Medio siglo después de que la humanidad iniciara la terraformación de Marte con musgo y cucarachas, un grupo de terráqueos de dudosa reputación es enviado al planeta rojo para exterminar a los insectos, pues han evolucionado hasta convertirse en intimidantes bicharracos bípedos que odian a muerte a los humanos. Un híbrido psicotrónico y majadero entre ‘Starship troopers’ y ‘Power rangers’. Disponible en Filmin y Rakuten TV.

Away

VARIOS DIRECTORES, 2020

Más odisea íntima que aventura épica, siguiendo la estela emocional de ‘Gravity’, de Alfonso Cuarón; ‘Interstellar’, de Christopher Nolan; ‘Ad astra’, de James Gray; o ‘First man’, de Damien Chazelle, la serie de Netflix es un melancólico drama espacial sobre la primera misión tripulada de la NASA a Marte. Aquí seguimos a la astronauta Emma Green (Hilary Swank), líder de una arriesgada expedición espacial que deberá lidiar tanto con los riesgos inherentes del viaje al planeta vecino como con los sentimientos de pérdida de todo lo que ha dejado en tierra. Pese a sus notables valores, la cadena anunció en octubre que no habría segunda temporada. Disponible en Netflix.

Planeta rojo

ANTHONY HOFFMAN, 2000

O la conquista de Marte, bajo el sospechoso eufemismo de la terraformación, dos décadas antes de los planes colonizadores de Elon Musk. Nos hallamos en el (cada vez más cercano) 2050, la Tierra está al borde del desastre ecológico y la única esperanza es emigrar al planeta rojo. Pero el proceso de terraformación va por mal camino, lo que obliga a enviar una misión espacial a intentar averiguar las causas del problema. El filme, que tenía un potente reparto con Val Kilmer, Carrie-Anne Moss (recién salida del universo ‘Matrix’) y Simon Baker, fracasó en taquilla, pero arrastra una nutrida legión de fans que admira su seriedad científica, infrecuente en el género de la exploración planetaria. Disponible en Apple TV+, Rakuten TV y Google Play.

El espacio entre nosotros

PETER CHELSOM, 2013

En este caso, el viaje es a la inversa: de Marte a la Tierra. Basada en un cuento del controvertido Robert A. Heinlein, autor de ‘Las brigadas del espacio’, se trata de una azucarada historia de amor juvenil entre un joven nacido y crecido en una colonia de Marte y una chica de la Tierra a la que ha conocido a través de un chat de internet. El joven, por razones médicas –su corazón no resistiría la gravedad terráquea–, no está autorizado para salir del planeta rojo, pero el amor que siente es demasiado fuerte y se embarca, sin permiso, en un viaje de romance y descubrimiento en el que la emoción sensible y las lágrimas están garantizadas. Localizable en YouTube.

Los últimos días en Marte

RUAIRI ROBINSON, 2013

Tenemos una confianza ciega en que el Perseverance logrará descubrir vestigios de vida en el pasado lejano de Marte. Pero más vale que su hallazgo tenga poco que ver con lo que se encuentra aquí un grupo de científicos. Justo cuando están a punto de volver a la Tierra tras un año de misión espacial en la base de Tántalo, descubren vida microscópica en unas muestras rocosas. No saben, sin embargo, que el agente biológico tiene pésimas intenciones y les acabará convirtiendo en zombis altamente agresivos. Cuidado con lo que tocas, Perseverance. Disponible en Filmin y Prime Video.

Rumbo a lo desconocido

MARK ELIJAH ROSENBERG, 2016

Un científico solo en una nave espacial con destino a Marte. Para su propósito colonizador lleva consigo un artefacto creado por él mismo capaz de extraer, literalmente, agua de las piedras. El ingenio, sin embargo, se avería y el científico, en lugar de abortar la misión, se embarca en la obsesiva, casi homérica, tarea de intentar repararlo. En un lugar indeterminado entre ‘Marte’ y ‘Naves misteriosa’s, cuenta con la estimulante presencia de Mark Strong como científico manitas al filo de la locura. Disponible en Google Play y Apple TV+.

The first

VARIOS DIRECTORES, 201

Beau Willimon, creador de ‘House of cards’, se embarcó en 2018 en esta ambiciosa serie sobre la primera misión tripulada a Marte. Como sucedería en ‘Away’, la acción que proponía era más de indagación interior que de épica aventurera, y ni la presencia de Sean Penn al frente del reparto o de la reputada Agnieszka Holland detrás de la cámara en el primer episodio evitaron que la plataforma Hulu también la cancelara tras su primera temporada. En cualquier caso, el tiempo ha acabado dando a este drama con mirada al cosmos -y que en su día no pudo verse en ninguna plataforma de streaming en España-, cierto aura de necesaria respetabilidad. Disponible en Rakuten TV y Starzplay.

Capricornio Uno

PETER HYAMS, 1977

De acuerdo, su acción no transcurre en Marte, sino en la Tierra. Pero es precisamente ese el quid de la cuestión: el primer viaje tripulado al planeta rojo está abocado al desastre por un fallo técnico fatal, aunque la NASA se niega a abortar la misión y prefiere engañar al mundo emitiendo por televisión un falso aterrizaje rodado en un estudio de televisión. Una obra de culto de ese excitante subgénero que fue el thriller de conspiranoia y mentira gubernamental en los Estados Unidos de los 70. Disponible en Filmin.