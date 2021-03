Faltaba media hora escasa para que terminara el concierto de Orishas en Las Dalias, el jueves por la noche, cuando el líder de la banda cubana Yotuel Romero, anunciaba a los cientos de sudorosos asistentes que «un dj francés, amante de la cultura cubana» iba a acompañarles en una canción. En ese momento, ese «dj francés», que resultó ser el megafamoso David Guetta, apareció sobre el escenario para sorpresa de todos. Al son del tema 'Muévelo', Guetta y Romero bailaron ante los entregados espectadores. (Mira aquí las imágenes del concierto)

A pesar de que el concierto comenzó a las diez de la noche, la gente ya calentaba motores en el parking escuchando a Orishas desde las ocho de la tarde. La impaciencia aumentaba cada vez más entre los fans del grupo formado por Yotuel Romero, Roldán González y Hiram Riverí. Finalmente, cuando la actuación del grupo cubano comenzó a ritmo de 'Hay un son', los fans de la banda se agolparon hacia las primeras filas entre gritos de «guapos» y de «Yotuel, estás tremendo». Los éxitos 'A lo cubano', 'Sastre' o 'Every day' abrieron la actuación, a la que acudieron también como espectadoras las influencers Madame de Rosa y Jessica Ledon.

Dedicatorias sentimentales

Yotuel Romero le dedicó durante la noche un par de canciones a su madre, que estaba en el concierto y también a su padre fallecido. «Esta va para ti papá», dijo el cantante señalando al cielo.

El calor fue otro de los protagonistas de una noche en la que los abanicos se convirtieron en la única vía de escape para poder respirar. «Puedo sentir el sudor de Yotuel encima de mí», gritaba emocionada una fan. Para contrarrestar Yotuel animaba al público: «Esto no es sudor, es emoción de estar aquí».

La mayoría de los asistentes al concierto del jueves eran fieles seguidores del grupo, pero también había gente que les había descubierto hace poco tiempo. «He conocido al grupo hace muy poco y he venido con mis cinco amigas porque me he empezado a enganchar», explicaba María, una joven ibicenca. Otra espectadora explicaba: «Es la primera vez que vengo a un concierto de Orishas, pero les escucho desde que soy muy pequeña», contaba Natalia, una enfermera segoviana residente en la isla

El toque feminista del grupo estuvo presente durante todo el concierto. Yotuel dedicó unas palabras a los hombres: «Recordad que solo un sí es un sí. Un no siempre será no», sentenció entre estruendosos aplausos.

'Besayúname'

El grupo cambió de vestuario para presentar en primicia su nueva canción, 'Besayúname'. Yotuel vistió una camiseta amarilla porque «el amarillo da buena suerte», explicó. El grupo anunció que el videoclip se grabará en la isla: «Qué mejor sitio que Eivissa para que uno se vaya con un 'besayuno'», bromeó Romero. Tras la última canción, 'Nací Orishas'.