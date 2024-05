Barbaritats a Vara de Rey

Sembla que l’Ajuntament de Vila vol fer de Vara de Rei el centre de totes les activitats de l’illa. Mentre uns protestem per la massificació del Turisme, el Consistori es dedica a organitzar les activitats mes diverses al Passeig de s’Alamera, per tal de massificar al màxim el centre de la ciutat. Això si , sense consultar a ningú.

El “concert” de la tarda nit del dia 25 ha estat un despropòsit. El que havia de durar fins a la 1 h del diumenge es va allargar quasi una hora, després de més de 50 trucades dels veïns a la Policia Municipal. Els vidres de les tribunes de les cases de la Mutual han estat vibrant al son del soroll insuportable amb el conseqüent perill de rompre’s i caure al carrer.

No està limitada la música als locals de la Marina a 80 decibels? Ha fet algú la sonometria en ple Passeig de s’Alamera? Suggereixo als organitzadors i al Consistori que diversifiquin els llocs a on fer activitats, que per música ja existeixen mes discoteques i beach clubs dels que caldria. Quina llàstima que els que podrien protegir l’illa es dediquin a destruir-la.