SOS Patrimoni

M’entristeix, desprès de tant de temps, tornar amb la mateixa cançó. Però, com un malson que no acaba mai, el patrimoni de l’illa, un altre vegada l’arqueològic, torna a patir greus destruccions. El dia de la marmota a l’eivissenca. Cada dia una grua assenyala el lloc d’un nou crim, i cada dia ningú fa res que ho aturi, tot i les lleis que ens hem donat i les administracions que paguem per evitar-ho. El que ha passat aquests darrers anys a l’avinguda Pedro Matutes Noguera d’Eivissa és per emmarcar. Com va passar fa anys amb les autopistes, aquí s’han engegat un bon grapat de construccions, algunes de grans dimensions i en marxa encara, a les que s’han destruït centenars d’estructures arqueològiques, infinitat de rasses de conreu pel que es podia apreciar, sense que ningú hagi actuat, ni abans ni desprès. És normal que en moltes ocasions, des de l’administració s’obliga, com toca, a gent corrent a comptar amb un seguiment arqueològic previ quant han de construir una casa, per evitar cap destrucció. Però és estrany que quant estem al davant d’obres de gran magnitud, sembla que a algú li agafa un atac de demència senil i oblida que les grans promocions, públiques o privades, no estan ni per sobre, ni fora de la llei, hi hagi o no diners pel mig. El cas hauria d’anar als jutjats, i en un país civilitzat, n’hi hauria conseqüències, però ja sabem on som, i ja hem passat per això, l’experiència ajuda. Per fer-vos cinc cèntims, els responsables, per art de màgia, no en tenen cap de responsabilitat, o tenen amics amb toga. Com el mal ja esta fet, i aquí no li importa a ningú, escric aquestes línies per mirar de ser constructiu. Em dirigeixo, doncs, als responsables polítics, en els que diposito ara tota la meva confiança de que facin el que toca, perquè se que els tècnics no ho faran (com els micos, tampoc escolten, tampoc parlen, i tampoc miren). El cas es que hi ha planejat un important desenvolupament urbanístic a Ca n’Escandell, a Eivissa. Aquesta zona, com tota la plana d’Eivissa, o la zona abans esmentada de Platja d’en Bossa, és, pel que fa a restes arqueològiques, immensament fèrtil. Abans de començar les obres, si us plau, realitzin els pertinents seguiments i excavacions arqueològiques. Aquestes feines necessitaran temps. Si us plau, comencin a preparar els treballs, i que aquests es puguin fer amb garanties. Si us plau, estiguin alerta, siguin diligents, i que no es destrueixin més restes arqueològiques a l’illa. Tenen el temps i els mitjans per impedir-ho, que no manqui la voluntat.