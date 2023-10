La natura sempre ens guia pel bon camí, i hi ha de ser aquest el de les Illes Balears si volem que perduri el benestar per a tothom davant aquesta emergència climàtica, econòmica i lingüística: decreixement.

He trobat aquesta cita d’Ivan Illich al llibre de Jason Hickel,«menys és més, com el decreixement salvarà al món» (llibre de l’any 2021 segons el Financial Times). Us recoman llegir-la.

«El caragol construeix la delicada arquitectura de la seva closca afegint una darrera l’altra les espires cada vegada més amples; després atura bruscament i comença a enroscar-se però aquesta vegada en decreixement, ja que una sola espira més aportaria a la closca una dimensió 16 vegades més gran, la qual cosa en lloc de contribuir al benestar de l’animal, el sobrecarregaria».