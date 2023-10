El Mercat Vell sempre ha estat un dels motors de la vida al barri de la Marina. Si comparem aquesta zona de la ciutat amb un cos, sens dubte parlem del cor, l’òrgan que bombeja incansable per mantenir la vida.

És per això que, des de l’Associació de Vesins de la Marina, volem agrair encaridament l’esforç de totes les institucions i persones implicades en la commemoració del 150è aniversari d’aquest enclavament fonamental.

Un mercat que està molt lluny de ser el que fou. Els veïns que porten més de 25 anys residint a la zona encara recorden un mercat ple de vida, amb pràcticament tots els llocs ocupats, amb gent anant i tornant tot el temps. Això passava tot l’any. Ara veiem com tot just cinc o sis llocs tenen activitat a l’estiu. A l’hivern, només dos de les fruiteries aguanten per donar servei als pocs veïns que queden.

Per aquest motiu, des de l’Associació de Vesins donem sincerament les gràcies a l’Ajuntament d’Eivissa, Consell d’Eivissa i Pimeef per aquesta iniciativa que posa en valor el Mercat Vell. Però també pensem que no hi ha que aturar-se en la celebració, sinó que és una oportunitat per establir mesures i dibuixar el camí i les iniciatives que enforteixin la idea i les infraestructures de barri per aconseguir el resultat que tots desitgem i que no és altra que la ciutadania vulgui viure a la Marina i no només viure la Marina.

Mentrestant, celebrem tots i totes aquests 150 anys del Mercat Vell!

Molts anys i bons!