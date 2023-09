Falta d'habitatge a les illes

Des de fa bastant temps es parla de que el principal motiu que hi ha perquè diferents professionals del àmbit del funcionariat (professors, metges, infermeres, policies etc.) no vulguin venir a exercir a les nostres illes és el cost del habitatge, que representa un percentatge inassumible del sou. Està clar que això també passa a qualsevol altre persona, que vingui a fer “la temporada”, i també son mereixedors de trobar-hi solució, però ara em voldria centrar en els que em sembla són prioritaris ja que la seva no presencia afecta a tota la població.

A nivell municipal es podrien construir petits nuclis d’edificis de vivendes destinades a ser llogades a preus raonables única i exclusivament a aquests destinataris, a terrenys municipals (cost cero), repartits a diferents punts de la ciutat per no fer guetos, i que en puguin fer ús mentre dura el seu contracte. Caldria que el mateix ajuntament en portés el control. Evidentment s’ha de fer una normativa al respecte que s’ha de vigilar i fer complir.

Tots aquests professionals són necessaris, en algun cas imprescindibles i no s’està fent res que tingui efectes positius per resoldre la situació, com ho demostra el molt temps que fa que es pateix aquesta situació. Tenim clar que deuen haver-hi mil i un inconvenients, segur. Però si no es comença a veure que cal canviar per eliminar obstacles estarem sempre en el mateix lloc. I els problemes no es resolen sols, ni cauen del cel els remeis. I el temps passa i el problema continua.

Si l’any vinent encara estem igual voldrà dir que no hi ha ganes de fer res. Un any és molt temps, si s’aprofita dona per molt. Si no hi ha normativa al respecte, que es faci, però immediatament i a la vegada anar avançant en identificació de terrenys, costos, projectes etc.

Cal emprendre amb decisió..