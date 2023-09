Carta de agradecimiento de Apneef a la directora

Esta es una carta de agradecimiento a Cala Gracioneta y el grupo musical germano Keinemusik por el evento solidario realizado del pasado miércoles 6 de septiembre a favor de Apneef, donde se recaudaron 60.525 euros destinados íntegramente a nuestra entidad.

En nombre de todas las familias que formamos Apneef queremos dar las gracias a Grupo Mambo y a los artistas implicados en este evento de ocio de calidad. Queremos agradecer a las más de 100 personas entre personal de seguridad, personal sanitario, socorristas, personal de prevención de incendios, camareros, cocineros, músicos, técnicos, personal de limpieza, etc. que velaron por que el evento transcurriera sin ninguna incidencia.

Estamos muy contentos por ser la entidad seleccionada para recibir la tan sorprendente cantidad. Cantidad que es la mayor entregada a nuestra entidad recaudada durante un evento solidario, y que será destinada a programas que hoy en día no están totalmente cubiertos, lo que implica no poder garantizar su viabilidad si no es gracias a estas colaboraciones.

Lamentablemente, existen muchas más necesidades en nuestra sociedad que las que la Administración pública puede hacer frente, de ahí que sea tan importante crear una red social entre empresas, artistas, agentes públicos y entidades como la nuestra, para realizar eventos de este nivel, y que a su vez como ha sido el caso ayuden a favorecer el desarrollo y evolución de los niños y adolescentes con necesidades especiales de las Pitiusas.

Agradecer al Ayuntamiento de San Antonio por autorizar dicho evento, el cual esperemos pueda repetirse en otras ocasiones.

También queremos agradecer a nuestros voluntarios por su implicación en las tareas de información y control y al resto del equipo por el trato recibido, por hacernos sentir parte del equipo e informarnos de todas las medidas de limpieza, seguridad y control… llevadas a cabo, tanto en las instalaciones como en el perímetro marítimo y terrestre.

Un agradecimiento muy especial a la familia Anadón por el apoyo que siempre ha ofrecido a nuestra entidad.

Un cordial saludo.