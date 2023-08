Estimados lectores, esta carta es en contra del caótico servicio de urgencias del pasado lunes 7 de agosto en el Hospital de Can Mises de Ibiza y de toda la gestión sanitaria de los centros de salud de la isla de Ibiza.

Después de haber ido de urgencias al centro salud de Santa Eulària cinco veces por vómitos y diarrea continuada, y cuando parecía que había mejorado, el lunes 7 volví a recaer con lo que no pude ir a trabajar y después de encontrarme fatal durante una semana y media me empecé a asustar y decidí que, como no habían puesto solución a mi enfermedad, iba a ir al Hospital de Can Misses para ver si tenía una mejor atención y podían solucionar mi problema.

Estuve 10 horas, acompañada por un familiar, en urgencias, y fue un panorama caótico. A las 10 horas me atendieron bien.

Pero lo peor fueron las 10 horas de espera donde había situaciones insólitas y surrealistas.

Está claro que urgencias son urgencias, y durante el mes de agosto Ibiza es una isla llena de gente que está de vacaciones, tienen accidentes y se ponen enfermos, y está llena de gente trabajando a altas temperaturas y también se pone enferma, lo que no es normal es que los jefes de urgencias no lo tengan organizado y contemplado.

Me informaron que había 120 trabajadores sanitarios en urgencias, y francamente lo dudo porque no hubiera estado 10 horas esperando y si los había, el lunes día 7 la mitad no fueron al trabajo.

También es insólito el trato de los médicos a los pacientes, que tenían que salir escoltados por personal de seguridad, porque después de 10 horas de espera lo que no esperas de una doctora es que te insulte.

También me parece extraño que te hagan un parte médico donde pone que descanses cuatro días, pero no te hagan la baja laboral.

Me parece fuera de lugar que haya pacientes que pidan urgencias psiquiátricas, sin pedir una cita previa con un especialista, porque como digo urgencias son urgencias y todo lo que no sea urgencia hace empeorar dicho servicio, que durante el mes de agosto tiene un alto nivel de trabajo, y este hecho perjudica a los pacientes que realmente tienen una urgencia.

La mala gestión del servicio por parte de los dos jefes de urgencia es inconcebible, después del caos del día 7, hoy día 8 de agosto no han ido a urgencias, ninguno de los dos, y esto dice mucho de la poca responsabilidad de estos dos jefes de urgencias.

Nosotros somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, y tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones; obligaciones, pagar impuestos; derechos, tener nuestros servicios que funcionen y si no es así reclamar y poner quejas, ya que la sanidad pública no es gratuita, la pagamos todos y pagamos mucho por esta sanidad como para ser atendidos correctamente y sin tener que estar 10 horas esperando por una mala gestión del departamento de urgencias.

Después de esta carta espero consideren la revisión del departamento de urgencias, y a los ciudadanos decirles que si puede ser en agosto, no se pongan enfermos porque el servicio de urgencias es patético.