Pertenecemos a la Parroquia de Nuestra Señora de Jesús, queremos hacer llegar a nuestro médico de siempre, Juan José Lalanza Lasheras nuestra gratitud, cariño y tantas otras cosas que no acabaríamos de enumerar… tras esa sorprendente y fulminante partida (cambio de Centro de Salud) que nos ha dejado “huérfanos/as y desorientados/as”.

Sabemos que las administraciones no cuentan con las personas, desgraciadamente, y no piensan en la importancia que tiene para un/a paciente (persona al mismo tiempo), tratar con un/a profesional en quien has depositado tu confianza… y la seguridad y tranquilidad que te da contar siempre con la misma persona (es el 50% del tratamiento), en nuestro caso el Dr. Lalanza.

Nuestro deseo es que el Dr. Lalanza pueda volver al Centro de Salud de Jesús, donde ha desarrollado su actividad profesional a lo largo de muchos años.

Aunque enviamos esta carta las abajo firmantes, hay una opinión generalizada entre el vecindario (con quienes hemos podido contactar) del perjuicio que esta decisión nos supone.