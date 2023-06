En el fondo, todos lo sabemos. Pero hay momentos en que las dudas se disipan, como con el reciente caso de presunta corrupción, el Magister dixit y las diferencias que presentan las distintas cabeceras de la isla al abordar los detalles de la noticia.

Desde el Diario de Ibiza han ido informando puntualmente. Los estupefactos lectores podíamos ver cómo la noticia principal, aparecida en la mañana del martes 13, se iba actualizando y completando a medida que se sabían más cosas.

Eso sí es periodismo.

Sin embargo, si ustedes comparan con otras voces verán ciertas discrepancias. A mí, lo que más me ha llamado la atención es que se oculte el nombre de algún detenido, que ha pasado por la misma vergüenza que Ángel Luis Guerrero de dormir en un calabozo, y cuyo nombre también debería estar junto a los demás. Me refiero al abogado cuyo apellido nos hace pensar en ayuntamientos, por su fonética.

¿Será porque el susodicho es amiguete del dirigente de algún medio?

La información omitida no parece muy importante, puesto que el escándalo es el que rodea a todo lo que tiene que ver con el consistorio, ¿verdad? Pero a mí me enseñaron que «el diablo está en los detalles», y éste es un buen ejemplo para entender en qué fuente se puede confiar un poco más y en cual no tanto.

Espero que pronto se aclare todo y se limpie el nombre de los que quizá no tendrían que haber estado salpicados. Desde aquí he de decir que, por lo poco que he tratado a Guerrero, me parece una persona honesta, que no habría participado conscientemente en asuntos tan feos. Sin embargo, pase lo que pase, los ciudadanos merecemos saber la verdad, aunque duela, aunque ofenda y aunque afecte a señoritingos que se creen intocables.