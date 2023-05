Ya viejo y cansado me había propuesto estar callado, pero hay cosas que me avergüenzan tanto que no puedo aguantar más. Tenemos una ciudad Patrimonio de la Humanidad que no se merece este título, ya que no hay interés alguno en cuidarla y mejorarla. Además, para más vergüenza han hecho desaparecer el Paseo Vara de Rey, ahora es una plaza; por si fuera poco, las modernas jardineras no rebosan flores, sino piedras, cosa que en mis viajes no he visto en ninguna parte. ¿Qué tendrán en el Ayuntamiento contra los jardines y los árboles? Los jardines de la ciudad no se riegan ni se cuidan.

El monumento a Vara de Rey, que siempre había estado rodeado de un jardín ahora lo está de piedras, que no hay que regar; además desvalijado: le quitaron la corona de laurel y la espada de la reina; el ángel, en lugar del objeto original al que le falta un trozo, ahora parece que lleva un bastón para darle en las piernas al general. ¿Dónde está la oposición?