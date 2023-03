El dia 17 de febrer vam poder llegir el següent titular al seu diari: «Oficio sin glamur busca alumnos en Ibiza». Aquesta frase es va extreure d’unes declaracions d’un company que comentava la situació del Cicle Formatiu en el que imparteix classes i que es va descontextualitzar completament. Sentim molt que de l’elevada quantitat d’alternatives educatives que es van presentar a la fira Orienta’t, s’hagi triat com a representativa aquesta afirmació fora de context.

Més enllà del que suposi la fira i de l’opinió de cada persona respecte de l’esdeveniment en si mateix, creiem que és essencial centrar la visió en la importància del gran ventall de possibilitats formatives que ja podem fer des d’Eivissa i en que aquestes opcions han d’arribar a l’alumnat, famílies i professionals interessats.

La preparació de cada centre per poder oferir aquesta informació durant uns dies de manera directa ha estat llarga i exigent perquè s’hagut de fer paral·lelament a la nostra tasca docent, però ha estat profitosa ja que ha hagut dues coses que van ser meravelloses. Una, la col·laboració i participació de l’alumnat, veure com realitzaven les tasques pròpies dels seus oficis i com explicaven el que havien après. I dos, totes les persones que han vingut, han participat, preguntat i tret la informació necessària.

No menyspreem el que suposa poder apropar-se i parlar del que fas per un alumnat que durant els darrers anys no ha pogut viure aquesta experiència.

L’alumnat i el professorat de Formació Professional treballa cada dia per desestigmatitzar d’una vegada aquests estudis perquè encara hi ha molta gent que pensa que l’FP és pels que no valen (no saben què equivocats estan!!!) i que, després de llegir aquest titular, segueixen amb la idea de que és així.

Potser els oficis presents a la fira de sectors com sanitat, social, restauració, activitats esportives, imatge personal, electrònica, comerç, instal·lació i manteniment, agrària, etc., no siguin ‘glamurosos’, però són l’atenció que rebem i necessitem en el dia a dia. Potser hem de cuidar més d’aquelles persones que són el futur i que estan fent l’esforç de formar-se per aportar des de la seva professionalitat. Potser hem de cuidar la manera com arriben els missatges que com a mitjà de comunicació teniu la possibilitat d’enviar.

Nosaltres continuarem treballant, passet a passet, ben segurs de contribuir a la formació de nous i noves professionals, que treballaran bé sota contracte o bé crearan les seves pròpies empreses, aportant entre tots i totes un gran valor en el desenvolupament de la nostra societat.