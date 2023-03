Mi época de estudiante la salvé con aquellas últimas noches antes del examen. Me salió bien el asunto, pero no estoy orgullosa de ello. Ahora haciendo un paralelismo con esa última noche antes del examen, lo estoy sufriendo en las carreteras, calles y avenidas de toda la isla. Nuestra clase política utiliza el mismo sistema. Se acerca el examen, se acercan las elecciones y todas las obras pendientes de los cuatro años anteriores hay que ejecutarlas. Me gustaría explicar a los dirigentes que en mi caso este sistema me funcionó para aprobar pero no saqué notas muy relevantes y muchos de los compañeros de estudio que usaban el mismo sistema acabaron suspendiendo.

23 de marzo de 2023, si como yo estás obligada a utilizar tu vehículo para tu vida cotidiana y tu trabajo sabrás que la isla se ha vuelto una absoluta pesadilla. Isidor Macabich, carretera de San José, carretera de sa Caleta, aeropuerto, pueblo de San José, Platja d’en Bossa, Archiduque Cardona Riera… Señores políticos, si consiguen llegar a un ‘sufi’ en este examen, dense por satisfechos. Por mi parte les he suspendido a todos por hacerme la vida y el trabajo imposibles.