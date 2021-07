Sa Residencia Ibiza, Intervenida por Ibi Salud

Indignado como ciudadano y como exdirector de la Residencia de mayores de Sa residencia Ibiza, durante más de 4 años, 2012 a 2016, tengo que manifestar que durante mi estancia como director pusimos en funcionamiento los protocolos de calidad para el cuidado de atención a residentes y trabajadores. Obteniendo el certificado correspondiente de Calidad. De hecho, en el primer brote de la pandemia cuando todavía no se había implantado la vacuna fue una de las pocas residencias a nivel insular y nacional que no tuvo ningún caso de contagio.

Ahora me entero con enfado e indignación que un auxiliar de enfermería que se negó a vacunarse, pero no a seguir relacionándose, está en la UCI del Hospital Can Misses y posiblemente como consecuencia de ello más de 25 residentes han dado positivo, 10 de ellos hospitalizados y 2 trabajadores.

Actualmente a pesar de estar ya jubilado colaboro como voluntario en varias asociaciones de mayores que a la vez coordinan la gestión de casi 1.500 residencias en toda España. Desde mi posición de miembro de «comisión de Sabios» lucho por que las residencias de mayores implanten sus protocolos de calidad y obtengan sus certificados correspondientes.

Tengo que decir con todas mis fuerzas que es impresentable que trabajadores que prestan sus servicios en residencias de mayores, centros de salud, hospitales, Atención Primaria, cuidado de mayores, asistencia pública o privada, o atención a personas mayores o en riesgo, se nieguen a vacunarse.

Si no quieres vacunarte o eres un negacionista me parece muy bien, pero no trabajes en nuestros sistemas públicos y privados de atención sanitaria.