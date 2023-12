Colapsada, lenta y con plantillas insuficientes e inestables. Estos son los calificativos para definir el estado de la administración de justicia en Ibiza en este año. A lo largo del ejercicio se han vivido huelga de funcionarios judiciales, manifestaciones de abogados y declaraciones del mismo recién nombrado juez decano, Sergio González, en relación a las diferentes problemáticas que rodean al ámbito judicial.

Si los procesos judiciales ya iban con retraso tras el incendio de la antigua sede y, posteriormente, la pandemia, las diferentes movilizaciones que se han registrado en este 2023 no han ayudado a paliar la situación sino todo lo contrario.

En mayo, el sindicato CSIF denunciaba el caos del sistema judicial con una huelga que se convocaba a nivel nacional y que se prolongó hasta principios de julio. En junio, los abogados se manifestaban para denunciar la falta de medios y en septiembre señalaban que estaba a punto de colapsar por la parálisis que experimentaba.

Los diferentes actores han coincidido este año en señalar que la Justicia está en un momento «crítico» en las Pitiusas debido a la falta de medios, que se agrava por el elevado precio de la vivienda y la carestía de la vida, que no compensa el plus de insularidad. Un plus que, según el nuevo juez decano, debería aumentar y servir para «paliar la inestabilidad de las plantillas». Aunque es conocedor que el cobro de este complemento no solucionará el problema, «ayudaría» a mitigar el caos. «Cubrir bajas de funcionarios es dificilísimo, nadie quiere venir con su salario y el coste de la vivienda en Ibiza», indicaba en declaraciones a los medios una vez asumido el nuevo cargo.

El ámbito de la justicia, calificada como la «gran olvidada», alberga un déficit histórico y estructural de inversión en recursos humanos y materiales, que se ha visto agravado por la huelgas acontecidas en este ejercicio, según denunciaron los letrados de la isla.

Aplazamientos y retrasos

Huelgas y manifestaciones que han hecho que los procesos judiciales acumulen más retraso del que ya tenían. De hecho, según el CSIF, en el primer trimestre del año, en las islas se dejaron de celebrar un 16% de juicios que estaban señalados. Además, indicaron que las huelgas provocarían un retraso de años que tardaría en repararse. A modo de ejemplo, apuntaron que los señalamientos de los juicios correspondientes al ámbito de lo contencioso administrativo se estaban fijando para dentro de tres años, para 2026.

Desde el Colegio de Abogados, por su parte, alertaron que el retraso acumulado es de entre dos y tres años con lo que eso supone para quienes esperan el pago de una indemnización o, incluso, que se fije una condena. A esto se le añade, indicaron, que los letrados de oficio cobran «tarde y mal», según indicaron, con unos precios muy por debajo de los que sus homólogos en Madrid cobran.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, fue uno de los afectados por la huelga de funcionarios de justicia después de suspender y aplazar su declaración por el caso La vida Islados.