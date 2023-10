El Diario de ibiza (Es Diari, com sempre l’hem conegut popularment) enguany compleix els 130 anys de vida, un fet digne de celebració i alegria i pel qual vull felicitar ben sincerament els seus directius i tots els seus treballadors, els que hi fan feina avui i els que hi han treballat i ja no hi són, generacions de periodistes que han fet possible que avui celebrem aquesta efemèride i que mereixen tot el meu reconeixement.

Durant aquestes tretze dècades, Es Diari ha contribuït de manera clara a la creació de l’Ibiza actual, una Ibiza diversa, solidària i democràtica, una Ibiza pròspera i culturalment rica, una Ibiza amb arrels i valors. Una Ibiza per la qual tots, cada un des del nostre àmbit, treballam fermament dia a dia. I és que aquests 130 anys explicant la història quotidiana de les Pitiusas han ajudat a reforçar la nostra identitat com a societat illenca i a conèixer-nos millor. Any rere any, dècada rere dècada, Es Diari ha anat donant compte del que ha passat a Ibiza i Formentera. Ha complit així amb la seua missió informadora i el seu compromís amb la ciutadania, demostrant una màxima fidelitat amb els seus lectors, fet que en bona mesura explica aquests 130 anys de trajectòria i que avui tenguem a Ibiza un dels mitjans de premsa en actiu més antics de les Illes Balears. Compromesos amb l’fexcel·lència i els valors Un bon exemple d’faquest compromís amb la societat eivissenca i amb els valors de solidaritat i millora, són el Premis Diario de Ibiza, que guardonen les persones i les entitats més destacades de la nostra societat. Enguany han reconegut Marilina Sala, presidenta de la Fundació Conciencia, per la seua gran feina i els seu compromís amb el col·lectiu dels menors que són víctimes de maltractaments o abusos sexuals. Aquesta fundació és l’única de l’illa que treballa amb casos d’aquesta naturalesa i amb la seua tasca altruista i desinteressada ofereix ajuda i atenció en aquests menors i a les seues famílies. Un altre guardonat és el Grup Alonso Marí, de dilatada i consolidada trajectòria empresarial, en marxa des de fa quasi mig segle, i que ha portat el nom de l’excel·lència a tots els àmbits en els quals treballa. Com excel·lent també és la trajectòria de l’atleta Javier Vergara, campió mundial d’aquatló PTS2 el 2023 i campió d’Europa de la mateixa modalitat el 2022. Un esportista que es troba entre els 15 millors d’Europa i que actualment prepara el seu camí cap als Jocs Paralímpics de París, ja que la selecció espanyola paralímpica l’ha triat per mirar d’arribar-hi. Finalment, els Premis també distingeixen Formenterers Solidaris, una associació formada per voluntaris de l’illa que de 2008 ençà porta a terme una ingent tasca social a Formentera, de la qual es beneficien multitud de persones. A tots ells, els desitj que segueixin essent un exemple, treballant i millorant la nostra societat dia a dia, passa a passa. Facem entre tots una Ibiza millor.