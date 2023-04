No son muchos más de veinte. Adolescentes. Y tienen una importante misión: salvar el planeta de la sexta extinción. En su kit de salvadores no hay más que un cuaderno, un rotulador y un par de linternas. Bueno, y su astucia. La cuenta atrás ha comenzado. Esa extinción que llega en el Antropozeno no es culpa de una glaciación ni de un meteorito ni de un diluvio universal. El ser humano es el único culpable. «En apenas 75 años ha destruido el planeta», comenta Bea de Astorza, técnica de educación del Fons Pitiús de Cooperació y guía, junto con Marta Cardona, de la aventura que la veintena de alumnos del instituto Sa Serra se disponen a completar. «El tiempo empieza a correr», comentan señalando el contador que preside la habitación que el Fons ha convertido en una scape room. 65.00… 64.59… 64.58… 64.57…